830位女醫挺小英廣告藏玄機 網讚：底色暗喻太專業

2019年01月09日 12:40 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

沒有藍綠只有女性本色，台灣女醫力挺總統蔡英文！從九合一大選失利到習近平發表兩岸關係新主張，四位獨派大老要她不要競選連任，面臨一連串的挫折和挑戰，激起全台830位女醫師集資登廣告力挺她。蔡英文也在臉書回應感謝，有人發現，廣告底色選用珊瑚色，其實暗藏玄機，專業更稱它為2019年代表色，是「充滿力量與勇氣的色彩」。

女醫在臉書上發表廣告宣言指出，「我們上班時是女醫師，下班則是深愛著家園與土地的媽媽、女兒、姊妹或妻子。我們關心台灣的主權、民主自由及人權。我們穿梭於職場與家庭，最大的願望，便是家中長輩安享晚年、子女快樂成長。」

該廣告刊出後引起熱議，網友稱讚這群女醫帥爆，更多人關注到廣告底色顯目且特別。有網友專業表示，此廣告底色選用可謂匠心獨到，因為這是2019的代表色「Pantone 16-1546 Living Coral」也就是「活珊瑚橘色」。

國際色彩權威機構Pantone，每年12月會公布下一年度代表色，以引領風騷，帶動時尚，裝飾，設計和文化趨勢。2018年選出紫外光 Ultra Violet，2019年則是活珊瑚橘Living Coral。

活珊瑚橘獲選為2019代表色，Pantone在官網如此描述，「活珊瑚橘散發出大自然色彩中迷人、親切與活力的層面。這個隱身在海底，煥發著光芒但卻不可捉摸，生機蓬勃又熱力十足的色彩，讓我們的眼睛與心神為之著迷。在大自然多彩多姿的生態系統裡，活珊瑚橘位居中心位置，讓人聯想起珊瑚礁為變化多端的萬花筒彩色世界提供庇護之地。」

活珊瑚橘看起來活潑而柔美，讓人覺得無比舒適，但時尚咖也吐槽，活珊瑚橘的穿搭不易，可說是「白人顯白、黃人顯黃、黑人顯黑」。

(中時電子報)