桃園市前經發局長朱松偉涉貪遭羈押 監委申請調查

2019年01月09日 12:36 中時 鄭舲

桃園市前經發局長朱松偉，被查出擔任「亞洲•矽谷計劃」副執行秘書期間，涉嫌收受業者賄賂，讓業者順利取得標案，桃檢以朱涉犯貪汙罪嫌重大，聲押禁見獲准。監委高鳳仙、仉桂美津申請自動調查，了解朱松偉有無違法收賄。

監委指出，行政院於2016年間核定通過「亞洲•矽谷計畫」，由國家發展委員會主導，以桃園為示範基地，桃園市政府指派經發局長朱松偉擔任專案辦公室副執行祕書。據媒體報導，朱松偉因在2017至2018年擔任副執行秘書期間，涉嫌利用經發局長權勢，向業者收受高價紅酒、五星級飯店住宿費用、現金10萬元、iphone7plus手機、Ipad平板電腦等賄賂與餽贈，護航業者取得勞務採購標案。

桃園地檢署認朱松偉、全徽道安科技公司總經理孫瑀、工務部處長黃仲勝3人涉犯貪污治罪條例之對於職務上行為收受賄賂、行賄公務員等，向桃園地院聲請羈押禁見，桃園地院昨裁定羈押禁見朱松偉，孫瑀、黃仲勝各以50萬元、20萬元交保。

另外，檢調發現孫瑀、黃仲勝疑似行賄交通部公路總局第一區養護工程處公務員，換取工程順利驗收與放水，涉及行賄與違反商業會計法，將另案調查。

高鳳仙、仉桂美今對於朱松偉及養護工程處官員涉犯貪瀆案，申請自動調查。高鳳仙、仉桂美表示，調查方向包括朱松偉有無違法或不當收受業者賄賂或餽贈？「亞洲•矽谷計畫」是否因而受到不當影響？交通部公路總局第一區養護工程處有無官員違法或不當收受業者賄賂等，均會深入查明。

(中時 )