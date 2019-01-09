義大利傳奇門神布馮 驚爆曾患憂鬱及恐慌

2019年01月09日 12:31 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

賽後總是熱情擁抱對手，甚至大牌如梅西（Lionel Messi），他也是一個勁就往對方頭上親下去，義大利傳奇門神布馮（Gianluigi Buffon）是出了名的開朗與熱情，接受《浮華世界》雜誌訪問時卻表示自己在生涯早期曾經憂鬱低潮，甚至曾因賽前恐慌發作而無法上場。

布馮早在19歲就入選義大利國家隊，但年少成名的他，一開始還不知道如何面對壓力，特別在以創門將世界紀錄的轉會費加盟豪門尤文圖斯之後，頭幾個月所有事情都不對勁，感覺他就是個足球員，卻沒有人真正關心「他」。

「每個人都在問布馮、布馮，卻沒人關心Gigi（布馮小名），」布馮回憶，當時25歲的他似乎意氣風發，但有一天在某場義甲比賽之前，他突然衝去找守門員教練，表示需要二號門將熱身及上場，因為他出狀況了。

「我的恐慌發作，無法守那場比賽。」布馮說。

「如果沒有那次經驗，我可能永遠無法擺脫與其他人相處中間的那片烏雲與混亂，」布馮說，後來他從不害怕在球場上流下男兒淚，因為這是自然釋放情感，不必難為情。「我很清楚地了解到，是放棄還是正視那些我們面對的不安全因子，中間就是這道分水嶺。」

就這樣，現在已經40歲的布馮，儘管生涯已經拿過23個冠軍，包括2006德國世界盃冠軍，去年夏天他仍決定不退休，加入法甲豪門巴黎聖日耳曼，繼續追尋他獨缺的歐冠金盃。

布馮也聊到拿坡里黑人後衛庫里巴利（Kalidou Koulibaly）遭國際米蘭球迷種族歧視污辱的意外，他認為這反映了整個國家對近期難民危機的社群恐慌，他強力的懷疑，足球只是個藉口而已。

「如果在義大利境外有船沉了且300人身亡，我們都會很難過而且考慮領養一些成為孤兒的孩子；但如果沒有淹死，我們會開始抱怨有300個難民被允許入境，」布馮說：「要把發生在米蘭的事情脈絡化是很困難的，仇恨是一種病態的風，到處都有，不僅只發生在球場而已。」

(中時電子報)