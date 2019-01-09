繼續蓋不會拆？選後彰化出現農地違建搶蓋潮

2019年01月09日 13:15 中時 吳敏菁

環團以一張張照片揭露農地違建搶建的亂象。（吳敏菁攝）

彰化縣政府代表接下環團陳情書。（吳敏菁攝）

鹿港東昇段農上興建的建築。（彰化縣環保聯盟提供）

彰化縣出現「農地搶建潮」，環保團體9日在縣府廣場以一張張照片揭露亂象，大興土木蓋中的建物一下子冒長12建之多，環團質疑，新任縣長就職後，投機業者仗著「蓋好了，你就不改拆！」大舉搶建，尤以彰化鹿港一帶最嚴重，要求縣長王惠美說清楚縣府處理農地違建態度和對策，高呼「即報即拆要落實」，縣府接下陳情書表示，將依法查報並列管排拆。

環團聯合檢舉農地違章建築，包括鹿港鎮東昇段搶蓋鋼構廠房已經蓋好、蓋滿；鹿港鎮鹿洋段鐵皮屋外表大致完成，土地正在進行水泥整平；鹿港鎮鹿洋段一處填土整地、一處鐵皮屋已經完成；鹿港鎮鹿安段主體建築已經完成；鹿港鎮振興段鐵皮屋興建中；其餘二林、埔心、埔鹽等不是鐵皮建築興建中，就是大量堆土整地。

面對肆無忌憚地搶蓋，中台灣公民行動陣線許淑惠指出，2日連假結束後上班日，就利用縣政府「民意信箱」檢舉，都沒接到縣府回應，興建中不及時處理，等到日後要拆更困難；彰化環保聯盟總幹事施月英、台灣農村陣線許文烽等表示，彙整檢舉資料以鹿港鎮「洋仔厝」最猖獗，不知業者是否仗著在縣長王惠美「後頭厝」反正不會拆？

地球公民基金會吳其融批判沒有執法將新建違章工廠立即拆除，就是讓彰化所有想參與輔導合法化的廠商權益犧牲，連農地止血可能都因懈怠執法而消失殆盡。環境保障基金律師郭鴻儀指出，要避免國土適用全面失控，要強化對檢舉違章工廠的管控機制，逐案列管、追蹤改善進度。

彰化縣建設處副處長陳威宏表示，違章工廠不管在哪個區域，都不鼓勵；環團不滿，不鼓勵卻也不處理，那麼兩間、三間、四、五、六間等就一直蓋下去了，不要只會滿口「依法行政」，卻以沒有公安，沒有食安舉證等，就不執法，推給司法機關，那還要行政部門做什麼？為什麼不斷水斷電？

施月英指出，處理違章工廠不是法規不存在的問題，是政府如何確切執法，但地方上盛傳「國民黨的政治人物說農地違章工廠可以繼續蓋、不會拆」。

最後，陳威宏代表接下陳情書，表示將啟動違章建築查報程序，根據提供資料內容，依法函請公所儘速查報，倘屬施工中違章建築部分，則依違章建築處理辦法第4條命違建人勒令停工，違建人若擅自復工，縣府將依建築法93條規定移送法辦，最重可處1年以下有期徒刑；縣府呼籲不要聽信不實謠言存僥倖心態，凡檢舉有案之違章建築案件，都將依法查報並列管排拆。

(中時 )