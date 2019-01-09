看AV天王尪做這事「難過到缺氧」 文青妻公開婚照宣示主權

老婆春香坦承清水健的AV工作曾是彼此關係的一大難關，然如今已看開，還會貼婚照宣示主權。(翻攝自伊藤靜香部落格)

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中時電子報

床戰人數逼近萬人的39歲「AV天王」清水健，感情世界相當神秘的他，一有花邊消息就是婚訊，去年夏天宣布跟「部落格女王」伊藤春香結婚，兩人其實已低調交往4年才決定攜手一生，婚訊震驚各界，上周夫妻倆攜手上節目，伊藤春香受訪坦承交往初期很難接受老公的工作，還曾看到清水健在片中跟AV女優牽手，就難受到換氣過度缺氧。

「部落格女王」伊藤春香嫁給「AV天王」清水健，公布婚訊後兩人態度轉大方，伊藤春香更把平時夫妻日常相處用可愛插畫表現，公布在部落格上，相當受到歡迎，最近還公開了兩人的婚紗照，甜蜜閃瞎網友，然上周夫妻倆上節目，春香卻表示這段感情並非一直甜蜜，其實有過一段掙扎悲傷的時期，她透露兩人第一次見面是在一家高級餐廳，坐在隔壁桌的清水健不斷說著低級話題，讓她覺得噁心，但轉念一想，覺得清水健是她人生至今未曾遇過的類型，「認識了他，我的人生經驗值應該會飆升吧」。

而伊藤春香也曾在部落格上寫過，老公最讓她著迷的地方，竟然是「放屁」，某回兩人出去約會，開著車的清水健突然表示自己放了個屁，讓春香驚訝不已，覺得這個丟臉的事情竟然能講得如此光明正大，實在很佩服對方，還爆料清水健有常做莫名的舉動，都讓她覺得很新鮮，漸漸地就陷入他的魅力之中。

而說到男方的工作，伊藤春香也曾有過掙扎的時期，她坦言AV工作是這段關係最大的難關，初期看著清水健拍片時跟AV女優十指交扣，讓春香覺得他們心靈也相連在一起，為此難過到換氣過度缺氧，還曾因打擊太大而哭著打給清水健，然之後她漸漸克服心理障礙，如今已可以笑談老公曾床戰萬人的事實，「忌妒一萬人沒完沒了，所以我看開了」。

(中時電子報)

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