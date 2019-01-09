退黨前曾求助總統 郭信良控遭派系打壓

2019年01月09日 13:49 中時 洪榮志

退出民進黨當選的台南市議長郭信良，曾指退黨原因是「派系把持蠻幹又不扛責」，9日他接受媒體專訪時，透露議長選舉前多次與蔡英文總統見面，總統一再鼓勵他出來選議長，但卻遭「院長、市長、派系」打壓，「無力招架」，只好忍痛退黨角逐議長。

對此，黃偉哲回應指出，選前確實與蔡英文總統見過面，當時總統也很關心台南市議長的選情，他告知有好幾組人想選，總統表示她了解，但是並沒有進一步指示，只說尊重黨團自主。

黃偉哲認為，總統並不會把手伸進地方選舉；如果有人要把總統的手拉進來，豈不是作實總統干預地方議長選舉？他相信總統不會做這樣的事，因此他也是堅守黨團自主的紅線。至於郭與總統見面說了什麼？他並不清楚。

郭信良接受《周玉蒄嗆新聞》專訪表示，去年8月間，他曾與蔡英文總統在官邸面談，在場的人有陳菊、洪耀福與陳明文等。當時蔡總統基於政治倫理曾鼓勵他參選議長，襄助黃偉哲推動市政；之後也曾約在中央黨部討論此事，但議長選舉前他並沒有與黃偉哲談過此事，後來蔡總統打電話給黃偉哲時，黃竟要總統別管正副議長選舉。

郭信良還說，民進黨九合一敗選後，據說蔡總統也曾跟行政院長賴清德建議由他選議長，但賴卻叫總統不要插手這一局，當時總統也要賴別管這一局，惟賴沒有回應，「至於有沒有插手？只有他自己清楚」。

郭信良強調，議長選舉前，他打電話給總統，指面對院長、市長、派系打壓，一個人無力招架，「心很痛」，希望總統硬起來說說話，否則「我可能會離開」；總統勸他別離開民進黨，還問是不是有轉圜的空間？他說，「如果總統想得出更好的辦法，會再等待」，但最後仍等不到，只好退出民進黨。

郭信良認為，現在他只想做個全民的議長，做好監督市政的工作。至於2020年會不會支持蔡英文連任，郭信良則語帶保留地說，「只支持愛人民的總統」，也樂觀其成。

(中時 )