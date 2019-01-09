夫妻登山迷路 瑞芳警消深夜冒雨搜山搶救

2019年01月09日 13:01 中時 張穎齊

顏姓夫婦登山迷路，瑞芳警消協助救援脫困。（張穎齊翻攝）

來自台北的顏姓男子（67歲）與妻子（63歲）因喜愛登山活動，昨（8）日上午10時，2人搭乘公車到雙溪區，準備沿雙泰公路登山至「三分二山」，由於過去夫妻二人曾沿這條古道走過一次，但未竟全功，這次心想一定要走完，卻未料到因天候不佳，雨勢影響視線而迷途。直到晚間11時，因始終無法找到下山路徑，即忙撥打電話求救。

瑞芳警分局及消防隊在接獲報案後，由報案人所提供座標，經專業人員比對研判登山客疑似仍在壽山宮往橫山方向的山區內，但因大雨找不到出口。警消考量因該登山客並無攜帶野營器具，即使時值深夜時段，山區正下著大雨，瑞芳警分局太平派出所副所長范志文及雙溪消防分隊，仍迅速組成警消聯合救援小組等20人前進山區即刻救援。

救援小組憑經驗判定顏姓夫妻位置仍在正確路線上，但因大雨加上天色昏暗又無燈光，導致找不到出口，救援隊在歷經四小時的奔波後，順利在今天清晨4時50分在登山步道上尋獲顏姓夫妻二人，所幸當事人意識清楚，並無大礙，並在早上7時50分全數安全下山，顏姓夫妻表示對於勞師動眾感到不好意思，並萬分感謝警消協助。

瑞芳警分局長陳良德提醒，山區景色優美但也深藏危機，常讓遊客在不經意中迷失道路，因此提醒民眾，山中狀況一日百變，千萬不要在天候不佳時入山，欣賞美景之餘，更要時刻留意路線正確性，以避免造成自身安全造成危害。

(中時 )