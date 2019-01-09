夫妻登山迷路 瑞芳警消深夜冒雨搜山搶救

顏姓夫婦登山迷路，瑞芳警消協助救援脫困。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時
顏姓夫婦登山迷路，瑞芳警消協助救援脫困。（張穎齊翻攝）

來自台北的顏姓男子（67歲）與妻子（63歲）因喜愛登山活動，昨（8）日上午10時，2人搭乘公車到雙溪區，準備沿雙泰公路登山至「三分二山」，由於過去夫妻二人曾沿這條古道走過一次，但未竟全功，這次心想一定要走完，卻未料到因天候不佳，雨勢影響視線而迷途。直到晚間11時，因始終無法找到下山路徑，即忙撥打電話求救。

瑞芳警分局及消防隊在接獲報案後，由報案人所提供座標，經專業人員比對研判登山客疑似仍在壽山宮往橫山方向的山區內，但因大雨找不到出口。警消考量因該登山客並無攜帶野營器具，即使時值深夜時段，山區正下著大雨，瑞芳警分局太平派出所副所長范志文及雙溪消防分隊，仍迅速組成警消聯合救援小組等20人前進山區即刻救援。

救援小組憑經驗判定顏姓夫妻位置仍在正確路線上，但因大雨加上天色昏暗又無燈光，導致找不到出口，救援隊在歷經四小時的奔波後，順利在今天清晨4時50分在登山步道上尋獲顏姓夫妻二人，所幸當事人意識清楚，並無大礙，並在早上7時50分全數安全下山，顏姓夫妻表示對於勞師動眾感到不好意思，並萬分感謝警消協助。

瑞芳警分局長陳良德提醒，山區景色優美但也深藏危機，常讓遊客在不經意中迷失道路，因此提醒民眾，山中狀況一日百變，千萬不要在天候不佳時入山，欣賞美景之餘，更要時刻留意路線正確性，以避免造成自身安全造成危害。

(中時 )

沒錢就醫付房租 男子注射過量胰… 所長好眼力 一張老照片助韓國男…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。