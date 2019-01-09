MLB》沒簽下馬恰多 洋基可能會後悔

馬恰多（Manny Machado）。（美聯社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

去年洋基被世仇紅襪淘汰，並且還讓對方在自家主場慶祝分區封王，季後補強時期，洋基雖想爭取馬恰多（Manny Machado）的加盟，但卻不斷採取降低合約金額的手段，不過前金鶯教頭休瓦特（Buck Showalter）則認為，洋基想簽就快簽吧，以免馬恰多未來成為敵人。

沒簽到馬恰多怎辦？白襪、費城人可能改搶他

休瓦特曾與馬恰多共事6年，他一路看著馬恰多成長，非常了解這位有天賦的球員，洞悉他的長處與弱點，被問到是否想要這位球員進入他的球隊，休瓦特表示：「我想要他，你知道簽下他你會得到什麼。」

休瓦特笑說：「如果洋基想讓紅襪更討厭他們，那他們應該簽下馬恰多，因為根據我的個人經驗來看，紅襪一定會很不開心馬恰多加入洋基。」

去年紅襪在洋基主場美聯東區封王，有洋基鐵粉表示：「馬恰多是優秀的打者，我找不到他未來6年打擊會衰退的原因。如果洋基的目標是超越紅襪，那打擊勢必要像對方一樣兇猛，今天狀況倒過來，紅襪一定也會爭取他，我們即使有健康的桂格瑞斯（Didi Gregorius），打擊仍不如紅襪。」

洋基球迷去年眼睜睜看著紅襪簽下馬丁尼茲(J.D. Martinez)，並且拿下近15年內的第4座世界大賽冠軍，而洋基在這段期間只拿過1次。

紅襪打線的確必較均衡也比多元化，而明年桂格瑞斯也會因爲手術關係影響出賽，沒人可以保證馬恰多的加入可以讓洋基超越紅襪，但毫無疑問，他可以讓洋基更好。

「你知道你會得到什麼。」就如休瓦特所言，「馬恰多是位具有競爭力的選手，當他上緊發條，他知道自己一定會有擊敗對手的能力及天份。」

(中時電子報)

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