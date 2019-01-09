綠「落選頭」莊枝財宣誓就職 花議會6議員續爭清白

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花蓮縣六連霸議員、前民進黨議會黨團總召施金樹，因涉LED路燈採購工程弊案，官司遭判刑9年定讞明將入獄，選區由「落選頭」民進黨議員莊枝財依法遞補，今日上午宣誓就職，由於莊同樣涉該弊案一審遭判刑7年半，與其餘5名涉案議員正爭取清白中。

花蓮五合一選舉民進黨大挫敗，資深議員莊枝財以不到200票差距，意外中箭落馬，原預計重操舊業回歸市場當「豬肉財」順便調養身體，但同黨的施金樹27日判刑定讞讓他意外遞補議員，忍不住直呼「我的人生好像洗三溫暖一樣！」

議會砲火猛烈的莊枝財，火爆、犀利的問政風格，莊枝財除了感謝選民支持，讓他有機會繼續監督縣政，也期待新任花蓮縣長徐榛蔚兌現選前支票，以及一定會更加努力做好問政工作，莊遞補上任後，讓民進黨席次得以維持3席，保住黨團辦公室運作。

此外，前議員施金樹、潘富民、陳長明及前卓溪鄉長蘇正清，8年前因遊說議員建議款補助該鄉LED路燈採購工程，涉嫌收受廠商百萬元佣金，三審維持4年半至9年不等刑期定讞，花檢署傳票通知4人於1月10日到署執行，預計將發監花蓮監獄。

花蓮縣議會不分藍、綠、無黨，還有多名議員官司纏身，包括莊枝財、張峻、葉鯤璟等3人同樣涉入LED案一審被新北地院判刑7年不等、許淑銀涉貪災後重建款二審被判刑8年半、王燕美則涉貪助理費二審判刑10年半，蔡啟塔則因涉收公園工程回扣，一審被台中地院判刑15年，目前都持續上訴向司法爭取清白。

(中時 )

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