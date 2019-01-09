蛋價創20年來新高！業者：有錢也買不到

雞蛋價格產地價狂飆。（莊哲權攝）

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壓不住！雞蛋價格創歷年來新高，今（9）日批發價一口氣調漲3元，從42元漲至45元，產地價格也從33.5元漲至36.5元，漲幅近1成。台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨表示，因去年蛋雞缺口未補齊，近來天氣變化大、產蛋量差，加上年關將近、需求量大增，導致現在「有錢也買不到蛋」。但農委會表示，年前一周價格應會回跌。

依據農委會畜產品價格查詢系統，今日雞蛋批發價每台斤46.5元，等於每公斤60.8元，已是自1998年有紀錄以來新高價格。

高傳謨表示，去年國內一提供相當比例雞源的種雞場使用疫苗失效，導致雞隻死亡率高，加上823水災蛋雞、種雞的損傷慘重，入冬以來又一直有零星禽流感疫情，天氣變化大、產蛋量差，近期年節將至、需求旺盛，導致供貨量吃緊、市場鬧蛋荒，「批發價42元撐了4個多月」，但實在擋不住，必須調漲。

農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙表示，今天蛋價漲3元，這波漲價主要與農曆年節將至，且冬天吃火鍋的人多，需求量大增有關，因目前產蛋量每天約10萬箱，實際需求10萬5000箱，有5000箱的缺口，產量不足，價格因此調漲。

網路上亦有人爆卦，指稱蛋價飆漲與禽流感疫情有關。對此，李宜謙說，近來禽流感多是鴨場、鵝場，沒聽說蛋雞場有疫情，漲價仍是與需求有關；但年節前有備貨需求，愈接近過年需求愈低，預估年前一周價格將回跌。

(中時 )

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