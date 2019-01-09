武陵農場櫻花季將開跑　2／7日起交管

2019年01月09日 12:56 中時 陳祐誠

受到暖冬影響，今年武陵農場櫻花季提前開跑，武陵農場估計，2月7日至2月27日是櫻花開最綻放的期間，由於花期剛好碰到春節連假尾巴，交通部公路總局今公布交管措施，總量管制每天限6000人，其中開放3200人搭客運一日遊，車票分別於1月11日、17日開賣。

武陵農場預估，今年農場內住宿一樣熱門，1800個名額在3分鐘內秒殺，不過受到暖冬影響，櫻花提前開花，現在已能見到山櫻花，推測今年花期將是細水長流型，推薦遊客到兆豐櫻花園賞櫻，從制高點欣賞3000株櫻花，一片花海宛如粉紅河流。

公路總局表示，今年場內實施總量管制，每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人與一日遊遊客4200人，其中一日遊遊客分為團體票1000人及搭乘公共運輸散客3200人。

住宿遊客憑武陵農場製發的車輛通行證才能進場，團體遊客則要透過預約平台登記，並換發通行證。搭乘公共運輸散客，要由客運業者提供的售票管道，購買車票進場。

武陵農場周邊道路將實施交通管制，包括台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制、台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊於櫻花季禁止臨時停車。

想購票的散客，經由台北及宜蘭地區至武陵農場，採預售方式由國光客運業者窗口（全國連線車站）及超商（7-11、全家、萊爾富）售票，1月17日起開放預售；梨山至武陵農場可於「巴士趣」App或網站（www.bustrip.com.tw）購買車票及入園門票，1月11日開放預售。

現場預售則由豐原客運於發車前一日下午4時至6時，會同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張，售票期間為2月6至2月26日。

(中時 )