影》和川普演說打對台！暴風女火辣上演情色摺衣秀

2019年01月09日 13:07 中時電子報 吳映璠

美國總統川普周二如願搶下全美目光，在晚間9點黃金時段說服民眾南部邊境安全問題的重要性，不過至少還有2萬美國人不買單，他們寧願觀看同一時間在IG上演的成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）情色摺衣秀。

美國總統川普8日晚間黃金時段發表全國電視演說，暴風女丹尼爾斯信守承諾，同一時間直播內衣摺衣秀。

If you're looking for anything even remotely worth watching tonight at 9pm EST, I will be folding laundry in my underwear for 8 minutes on Instagram live. https://t.co/GhMowscZMP — Stormy Daniels (@StormyDaniels) January 8, 2019

川普7日在推特預告，美東時間周二晚間9點（台北時間今天上午10點）要發表全國電視演說，說服全美民眾南部邊界出現國家安全危機，不過川普上任以來樹敵無數，多數人懷疑演說內容的真實性，紛紛呼籲不要全數買單，另外也有人直接挑明要和他打對台，其中一人就是曾和川普鬧出桃色緋聞的成人片女星「暴風女丹尼爾斯」。

丹尼爾斯周二下午在推特預告：「如果你想看比川普演說更有價值的東西，那麼美東時間9點，我會穿著內衣褲，在個人IG上演8分鐘摺衣秀。」

丹尼爾斯的摺衣秀預告引起不少媒體關注，大家紛紛猜測這場秀會如何進行，網路媒體22 Words推測，或許會類似一般YouTuber拍攝大掃除影片教學，提供一些摺衣小撇步，又或者是把衣服全部從櫃子裡拿出來，隨便亂摺，應付觀眾，不過不管是哪一種，暴風女的肉體功夫可能都勝過川普千篇一律的演說。

台北時間今天上午10點，川普的黃金演說如期舉行，而暴風女也信守承諾直播內衣摺衣秀。

影片開始，只見丹尼爾斯穿著性感的粉紫色成對內衣褲，坐在成堆的衣服中，開始一件一件、專心地摺衣服，期間她不發一語，任由背景音樂代替說出內心吶喊，而這些背景音樂依序是英國前衛搖滾團平克佛洛伊德（Pink Floyd）的《高牆上的另一塊磚》（Another Brick in the Wall）、美國鄉村音樂小天后泰勒絲（Taylor Swift）的《絕對絕對分定了》（We Are Never Ever Getting Back Together）、美國搖滾歌手湯姆佩蒂（Tom Petty）的《永不放棄》（I Won’t Back Down）。

當衣服一一摺完後，丹尼爾斯從旁變出一包零食「咖咖咖」地吃了起來，就這樣和直播觀眾說掰掰。直播時間共達13分鐘，比原先預告的整整多了5分鐘。這場摺衣秀共吸引超過20,000人次觀看。

(中時電子報)