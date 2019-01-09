所長好眼力 一張老照片助韓國男找到台灣義父

2019年01月09日 13:18 中時 李其樺

韓國籍男子金煌植20年前與住台南麻豆的徐先生結為義父子，日前金男跨海來台尋找義父，一度苦尋不著，幸好麻豆分局總爺派出所所長孫士峰從金男手中照片，馬上認出地點，順利讓金男與徐老先生後代團聚，圓滿完成跨海尋人任務。

警方表示，住台南麻豆的徐老先生20年前在韓國結識金煌植，2人相談甚歡，遂收金煌植為義子，情感深厚如同親生父子。20年後金煌植已成家立業，時至今日仍感念當年徐老先生的照顧。

去年12月31日金男帶著妻小來到台灣尋找義父，一家人到了台南麻豆，卻因事隔久遠，金煌植的記憶相當模糊，全家搭乘計程車走遍大街小巷，卻苦尋不著義父的住所，只好到派出所請警方協助。

雙方雖然語言不通，不過經驗老道的總爺派出所所長孫士峰從金男手中的老照片，一眼認出那間房子就在轄內某處，立即帶金氏全家前往找尋，到目的地時卻發現無人在家；此時孫所長想起該戶人家的二兒子也在警界服務，於是撥打電話告知此事，終讓雙方團聚。

原來金煌植的義父已在7年前逝世，房子現在是義父的3位兒子居住，金男表示．雖然沒見到義父，但千里迢迢到台灣後仍找到了義父的住所與3位兄弟，此趟旅程不算白費。徐老先生的長子更特地寫信到警察局局長信箱表達感謝。

(中時 )