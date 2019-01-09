所長好眼力 一張老照片助韓國男找到台灣義父

總爺派出所所長孫士峰日前協助跨海來台的韓國籍金姓男子尋找義父，憑一張老照片立即找到線索，順利助雙方團員。（李其樺翻攝）

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中時

韓國籍男子金煌植20年前與住台南麻豆的徐先生結為義父子，日前金男跨海來台尋找義父，一度苦尋不著，幸好麻豆分局總爺派出所所長孫士峰從金男手中照片，馬上認出地點，順利讓金男與徐老先生後代團聚，圓滿完成跨海尋人任務。

警方表示，住台南麻豆的徐老先生20年前在韓國結識金煌植，2人相談甚歡，遂收金煌植為義子，情感深厚如同親生父子。20年後金煌植已成家立業，時至今日仍感念當年徐老先生的照顧。

去年12月31日金男帶著妻小來到台灣尋找義父，一家人到了台南麻豆，卻因事隔久遠，金煌植的記憶相當模糊，全家搭乘計程車走遍大街小巷，卻苦尋不著義父的住所，只好到派出所請警方協助。

雙方雖然語言不通，不過經驗老道的總爺派出所所長孫士峰從金男手中的老照片，一眼認出那間房子就在轄內某處，立即帶金氏全家前往找尋，到目的地時卻發現無人在家；此時孫所長想起該戶人家的二兒子也在警界服務，於是撥打電話告知此事，終讓雙方團聚。

原來金煌植的義父已在7年前逝世，房子現在是義父的3位兒子居住，金男表示．雖然沒見到義父，但千里迢迢到台灣後仍找到了義父的住所與3位兄弟，此趟旅程不算白費。徐老先生的長子更特地寫信到警察局局長信箱表達感謝。

(中時 )

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