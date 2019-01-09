補選演變成「柯韓對決」？陳炳甫：菜色好吃才有賣點

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中時

台北市士林、大同立委補選「三腳督」，國民黨參選人陳炳甫將邀高雄市長韓國瑜站台，而代表「柯家軍」的陳思宇也有台北市長柯文哲強力輔選，外界認為這次補選演變成「柯韓對決」；陳炳甫9日接受廣播節目專訪對此表示，選舉還是回歸參選人本身表現，就像網紅推毽餐廳，菜色還是要好吃才有賣點。

陳炳甫力邀韓國瑜北上輔選，外界認為將上演「柯韓對決」，陳炳甫今天中午在廣播節目上指出，黨內前輩都是請益對象，邀韓除了因為有高人氣，還有韓塑造正面選舉典範，這也是他在面對其他參選人比時，想讓選舉應該多提一點政績，證明能把職務做好，及以後的政見和選民溝通，不要再有以往諷刺、抹黑方式。

他預告，選前剩下2個周末，將邀請韓國瑜、台中市長盧秀燕、和新北市長侯友宜以及前北市議長吳碧珠等黨內人士，舉辦一場聯合造勢大會。

至於補選是否會變成「柯韓PK」？陳炳甫表示，即使變成「柯韓對決」，但還是要回歸參選人本身，站台或支援的人只是從旁幫忙，他舉例就像餐廳有很多網紅介紹，但菜還是要好吃才有賣點，所以要回歸參選人過去政績和政見，才是選民會關注的。

陳炳甫強調，找大咖不一定就會有選票，他邀侯、韓和盧是因為3位市長在選舉時塑造新的選舉文化，這也是他參與補選想延續下去的政策。

面對「柯韓會」，陳炳甫認為，畢竟台北、高雄是2個重要直轄市，柯韓也是舊識，市政交流是好事，不要什麼事都想得太政治化，柯韓會對選情影響應該還好，但相信未來一定會辦柯韓會，不過，農曆年前市府有太多事務要處理，柯韓會是政策性、未來合作討論，沒有迫切需要，研判農曆年前舉辦的機率小。

(中時 )

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