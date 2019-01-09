酒測值剛好0.25毫克 男子酒駕獲判無罪

2019年01月09日 13:47 中時 羅浚濱

酒測值剛好0.25毫克無罪？新竹市林姓男子酒駕被警攔查，酒測值0.25毫克被送辦起訴，新竹地院法官審理認為，酒測器「檢查公差」有正負0.03毫克的誤差值，無法排除產生誤差的可能性，判林男無罪。

檢方表示，高等法院對酒測器誤差值問題，已開過法律座談會表示意見，認仍應以0.25毫克為標準，以往也有一審無罪，二審判有罪的案例，本件檢察官目前尚未收到判決，如收到將會提上訴。

林男在去年8月間酒後騎機車，經過高峰路和高翠路口，為警發現行車不穩，攔查發現酒測值0.25毫克，林坦承酒駕被送辦起訴，到地院審理時未到庭。

法官認為，林男當場測試酒精濃度為0.25毫克，惟公務檢測酒精測試儀器，依據經濟部標準檢驗局「呼氣酒精測試器及分析儀檢定檢查技術規範」，訂有「檢定公差」為正負0.02，「檢查公差」為正負0.03，是法定允許的誤差範圍。

法官以酒測器存有檢查公差0.03，認為酒測值在0.27以下毫克時，均有可能存有檢查公差的關係，依罪證有疑有利於被告之法理，即應認定被告犯行並不符法定犯罪構成要件。

林男經合法傳喚無正當理由不到庭，但法官特別強調「正當法律程序」，並嚴格要求「無罪推定」和「罪疑惟輕」等重要法律原則，避免發生侵害人權，核林男所為與刑法規定之構成要件未符，犯罪尚屬不能證明，諭知無罪。

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(中時 )