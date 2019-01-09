內神通外鬼 社區總幹事涉拿警方公文讓毒販逃逸

新竹地檢署。（羅浚濱攝）

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羅浚濱

新竹市警方為追查藏匿在某社區大樓的毒販，請陳姓社區總幹事協助調閱資料，陳拿到要求保密的公文書，涉嫌透露給毒犯得知，毒犯逃逸被逮後供出實情，新竹地檢署依洩露國防以外秘密罪嫌將陳男提起公訴。

新竹市警二分局員警在去年1月間，查到萬姓毒販藏匿在某管制森嚴的社區大樓，並在租屋處進行毒品交易。

員警找陳姓社區總幹事協助，調閱社區大樓住戶登記資料及監視器影像，並提供二分局偵辦此案的公文書予陳，要求陳必須保密。

陳男拿到偵查秘密的文公書，知悉員警欲追查萬姓毒販，在大樓社區遇到萬嫌時，告知警方已對其進行追查，並把偵查公文書拿給萬嫌閱覽。

萬嫌得知警方在抓他，隨即逃逸租屋處，並改變毒品交易模式，警方費了一番功夫才逮獲萬嫌，詢問他怎麼會突然逃離租屋處，萬嫌供出是陳姓社區總幹事讓他看警方公文才逃跑。

陳姓社區總幹事在警訊和檢察官偵查時，不否認有看過警方追查萬嫌的公文書，但矢口否認萬嫌指證，強調他沒拿文公給萬嫌看。

檢察官以萬嫌逃逸社區大樓租屋處，改變毒品交易模式，警方公文書有明確記載「本案惠請貴管委會予以保密」，及萬嫌落網被起訴等事實，認為陳男涉犯洩露國外以外秘密罪嫌，依法提起公訴。

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(中時 )

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