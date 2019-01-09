國師收山？唐綺陽脫口想封筆 許茹芸嚇傻

2019年01月09日 13:33 中時電子報 蔡曉婷

唐綺陽自曝2019年運勢書完成後有意封筆。（圖／中時資料照片）

被封為「國師」的星座專家唐綺陽在臉書擁有百萬粉絲，還沒完成2019年運勢書的她，昨(8日)在YAHOO直播節目中突然自爆有「封筆」打算，嚇得一旁的許茹芸立刻抓住唐綺陽的手，說：「萬萬不能，當然不能」。

唐綺陽昨在《唐綺陽談星室》節目中訪問到許茹芸，問許茹芸嫁給韓國老公5年有何感想，「會很大男人嗎？」許茹芸回應自己其實是喜歡大男人的，但強調自己是喜歡很紳士的大男人，而老公剛好是這樣的人，大讚另一半很有責任感。

聊到此，唐綺陽和許茹芸看起網友留言，有人問天蠍座今年運氣會好嗎？唐綺陽自嘲：「你看我書都寫不出來就知道不會好」，許茹芸則秒回：「老師我都有買耶」，敲碗請唐綺陽之後幫她簽名，唐綺陽則預告今年度的可能要到農曆年才會推出，要大家別擔心，一定買的到。

話鋒一轉，唐綺陽突然表示：「可能要考慮封筆了」，引來許茹芸驚呼：「萬萬不能，我們每年都在等那本耶！」唐綺陽說，由於年齡越來越大，體力變差，又有感自我要求一年比一年高，才讓她開始考慮封筆，但在之後解析時，唐綺陽又說天蠍座喜歡聽讚美，笑稱若連署破200萬人就不考慮封筆，也要路人平時在路上多誇獎她，才會令她回心轉意，許茹芸聽到這裡立刻誇起唐綺陽，「國師」是否真的要封筆？似乎還有變數。

(中時電子報)