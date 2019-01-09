職業賭場好「貼心」 天天換場地專車接送賭客

霧峰警方查獲職業賭場，逮獲工作人員及賭客共27人。(林欣儀翻攝)

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警方查獲職業賭場，查扣賭具、監視器等贓證物。(林欣儀翻攝)

農曆新年將屆，陸續傳出民眾聚賭情況，台中市警局霧峰分局查獲一間職業賭場，業者為躲避追查，每天更換賭博場地，並與賭客用社群軟體line約定地點、再以專車接送載至賭場，警方共查獲徐姓賭場主持人及3名工作人員、賭客23人，其中還有越南籍移工。

霧峰警方指出，日前接獲線報，指有職業賭場流竄，但因該賭場為防止警方查緝，保安工作相當嚴謹，便派出男女警員偽裝成情侶、深入賭場埋伏，8日藉由內應外合的方式攻堅，一舉破獲賭場，並起出賭資51萬多元及賭具、監視器黨贓證物。

狡兔三窟！警方調查，賭場徐姓主持人（51歲）為躲避警方查緝，至少尋覓了3處以上聚賭場地，每天不固定的更換場地，並用社群軟體line、藉由暗語與賭客聯繫，像是「德芳南路、國光路口，晚上7點聚餐，到了來電」，就表示今天約在此集合，之後再以接駁車專車載送賭客去賭博，堪稱VIP級。

警方偽裝賭客進入埋伏，8日鎖定大里區環中路六段一處鐵皮屋進行攻堅，順利逮捕徐男及工作人員、賭客共27人。徐男供稱，經營這間職業賭場約1個多月，邀賭客一起玩「推筒子」，每局賭資千元，初估獲利約數百萬。

特別的是，警方在賭場內發現4名越南及移工，他們坦承是來賭博，但辯稱是因為不了解台灣賭博玩法、想多賺點錢，才第一次來試試手，沒想到就被抓了。

(中時 )

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