暖冬又報到 周末午後變天有雨

2019年01月09日 14:00 中時 廖德修

氣象局表示，明天周四（10日）東北季風減弱，迎風面水氣減少，北台灣氣溫明顯回升，各地大都多雲到晴，僅東半部有小範圍短暫雨。各地白天高溫北部及東半部可來到26、27℃左右，中南部則可到28、29℃，又是暖冬的天氣型態，估計可維持到周末上半天，但西半部日夜溫差較大。

氣象局說，周末雖然大致上溫暖舒適，但台灣周遭水氣稍增、北部及東半部雲量偏多，高溫會略降3、4度，所幸各地低溫仍普遍落在17至19℃，雖有些涼意還不會覺得冷。

氣象專家吳德榮也在個人專欄表示，今（9）日下午起東北季風減弱、大台北東側飄小雨的現象也會停止，氣溫漸升，但體感溫度仍偏涼。周四、周五各地冬陽再現，白天溫暖舒適、早晚偏涼，東半部偶有局部短暫雨。北台灣高溫將升至26℃左右、中部及東半部可升至27、28℃、南部更可飆到30℃左右。

吳德榮又說，好天氣可維持到周六中午，當天下午起至下周一（14日）清晨，受到另一波東北季風影響，迎風面降雨轉趨明顯，北台灣再轉濕涼。不過這波冷空氣不算強，對中南部影響不大，仍為多雲時晴、早晚偏涼的天氣。

天氣風險公司也表示，穩定的天氣至少可以持續到周五，而周六雖有一波微弱雲系從北方掠過北台灣，不過這波雲系的水氣並不算多，結構也不是很紮實，加上位置較偏北，如果再往北偏一些，北部不見得會有明顯的天氣變化。

要注意的是，至少在周六之前天氣都相對溫暖、風力較弱，台灣西半部及馬祖，每天清晨容易產生局部霧或低雲，可能會影響能見度，無論行車、交通，均須注意路況和相關資訊。

(中時 )