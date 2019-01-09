國軍今年很操 加大戰備訓練強度

2019年01月09日 13:55 中時 呂昭隆

在國防部長嚴德發指示下，國軍部隊今年戰備訓練強度大增。國防部說，國軍「戰備任務訓練」以「防衛作戰」為核心，年為週期，季為單位，規劃第一、三、四季各施訓一個月，由軍種政策指導，作戰區統一策劃，第二季由國防部主導執行「漢光35號」演習。

國防部已指定10軍團下周示範戰力防護演練。

國防部說，各部隊依第一季「戰力防護作為」、第二季「漢光演習」、第三季「聯合反登陸作戰」及第四季「聯合反空（機）降作戰」的演練重點為原則，每季均區分「現地偵察」、「圖上兵推」、「現地戰術」及「實兵演練」等四個訓練階段執行，以逐步、落實推動戰備任務訓練工作。

國防部有關「國軍108年戰備任務訓練」說明全文如下。

（一）前言：

為迅速提升國軍整體防衛作戰能力，藉由「戰備任務訓練」使全體官兵均能確實瞭解作戰任務、熟悉戰場環境、落實作戰計畫演練與戰場經營，並從中發掘執行窒礙，具體研擬策進作法，建立部隊行動準據，以有效強化整體戰力。

（二）訓練規劃：

1.執行構想：

國軍「戰備任務訓練」以「防衛作戰」為核心，年為週期，季為單位，規劃第一、三、四季各施訓一個月，由軍種政策指導，作戰區（含比照）統一策劃，第二季由國防部主導執行「漢光35號」演習，採「實兵、實裝、實地、實做」方式，實施三軍聯合作戰訓練，俾強化各部隊戰備任務執行能力。

2.實施方式：

（1）依「仗怎麼打，部隊就怎麼練」之要求，以「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛作戰構想為主軸，由作戰區整合地區內三軍部隊（含憲兵、資通電軍、陸戰隊及地區、縣市後備指揮部），並結合區域聯防機制（警、消、海岸巡部隊與空勤總隊）及徵召民、物力資源，採聯合作戰方式，共同執行防衛作戰演練。

（2）艦指部（艦隊、支隊）及空作部（聯隊、作戰隊）配合作戰區（防衛部）操演派遣支援兵力，並區分各季訓練層次，規劃海上、空中自訓兵力執行三軍聯合作戰演練；另海、空軍基地部隊及高山站臺，結合作戰區訓練期程及區域聯防機制，實施基地防衛作戰演練。

3.具體作法：

各部隊依第一季「戰力防護作為」、第二季「漢光演習」、第三季「聯合反登陸作戰」及第四季「聯合反空（機）降作戰」之演練重點為原則，每季均區分「現地偵察」、「圖上兵推」、「現地戰術」及「實兵演練」等四個訓練階段執行，以逐步、落實推動戰備任務訓練工作。

（1）第一週「現地偵察」：檢討作戰地區戰力防護位置，偵察可運用之民間資源，納入兵要成果運用，並針對責任地境內登陸海灘、空（機）降場及民間資材阻絕設施，實施現地履勘。

（2）第二週「圖上兵推」：依偵察所獲成果，檢討各部隊隱蔽、掩蔽、偽裝、欺敵戰力防護作為，並結合防衛作戰進程與敵可能行動，圖上研討作戰計畫各行動方案。

（3）第三週「現地戰術」：各級幹部現地研討分散部署、快速機動及陣地變換等戰力防護作為，並結合作戰地區兵要、地形，分析敵可能行動及評估我軍兵力部署與火力運用。

（4）第四週「實兵演練」：在我海、空域及本、外（離）島防衛作戰責任地區，依各季訓練課目規劃，採「實兵、實裝」聯合作戰方式，遂行連續5天4夜之實兵演練，置重點於戰力防護作為、聯合反登陸及反空（機）降作戰等課目。

（三）結語：

國軍部隊將秉持「求精求實、從嚴從難」態度與精神，在既有軍事作戰能量基礎上，藉年度每季「戰備任務訓練」，強化各級指揮官與參謀人員聯戰指管能力、精熟不對稱戰術戰法，及提升部隊整體訓練實效，以發揮「以小搏大、以弱擊強」之關鍵戰力，並持恆戮力戰訓本務，積極從事各項建軍備戰工作，俾建構「以質勝量」之精銳部隊，達到「超敵勝敵」防衛作戰目標。

(中時 )