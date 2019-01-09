抗議客運鬆綁7休1 工會要求政府負政治責任

2019年01月09日 13:55 中時 王思慧

台灣汽車客運業產業工會今到勞動部抗議，要求停止鬆綁客運業七休一，否則政府要負政治責任。（王思慧攝）

台灣汽車客運業產業工會理事范光明提出其他駕駛的班表，都是超過12小時以上的工時。（王思慧攝）

勞動部上周預告鬆綁客運業7休1，因應今年春節連假，客運業在連假可連續上班9天，讓台灣汽車客運業產業工會不滿，今（9）到勞動部抗議。有司機說以前開在國道時打瞌睡，還被乘客叫醒，就是因為工時12、13個小時、月休3天，如果要放寬，請勞動部、交通部承受政治責任。工會也到監察院檢舉勞動部長許銘春瀆職。

勞動部4日同意客運業可在年節、紀念日或國定假日，因應公眾生活便利所需可鬆綁。不過附加條件是最長只能連續上班9天、勞工單日工作時間超過11小時的天數不可連續3天，最快春節前生效。

客運業為抗議勞動部鬆綁7休1，今到勞動部門口前抗議，現場約有20名工會成員。台灣汽車客運業產業工會理事張立宗表示，自己是國道客運司機，班表都是連續上班10天、每天都是12小時以上，以前在鬼門關前走了兩次，曾經從中壢開到台北打瞌睡，「還是乘客來叫我，司機你睡著了！」真的很危險。

張立宗說，去年10月曾到交通部針對放寬七休一開會，自己把班表太長疲勞駕駛的事情講給官員聽，「如果真的要放寬，請準備承受政治的責任」。但現在為了替資方解套，配合大眾運輸方便性而放寬，卻不願意就現在客運業缺人力的真正原因去解決，在人力不足下，勞動部要怎麼確保乘客及用路人的安全，蝶戀花事件的慘痛教訓根本沒有放在心上。

台灣汽車客運業產業工會理事范光明則質疑，工時是要算手握方向盤，還是實際出車的時間？要求勞動部踩剎車，停止荒謬的行為，大家都要平安回家，發生事故是條不歸路。工會隨後前往監察院控告許銘春瀆職。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員王金蓉表示，本案尚在預告期間，時間到本月14日，各界意見都可反映；不過目前除了客運工會表達意見外，並未收到其他紙本反映。

王金蓉指出，客運業除要遵守《勞基法》外，也要遵照交通部《汽車運輸業管理規則》，若客運業要鬆綁，除了要配合交通部連假超過三天都會有的疏運計畫，還要工會或勞資會議同意，且30人以上企業最晚在鬆綁前1天向地方政府核備後才能鬆綁。

勞動部表示，已與交通部建立跨機關聯合督導機制，對於年節或連假等可能運用彈性調整措施期間，加強實施聯合稽查，針對客運業駕駛的工時、休息、過勞預防等重點檢查項目加強檢查。並請地方政府規劃客運業列為優先勞檢業別，包括駕駛有無工作超時、輪班間隔休息不足、違法連續出勤等都是稽查重點。

(中時 )