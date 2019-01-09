寶二水庫水量減 科管局請廠商節約用水

2019年01月09日 13:53 中時 羅浚濱

寶二水庫蓄水水位在139.5米，蓄水量為56.36％。（羅浚濱攝）

去年11、12月新竹地區降雨量減少，寶二水庫蓄水量明顯減少，竹科管理局為此發函給園區同業公會轉知園區廠商，提早整備各項節水措施，預為因應。水公司三區處表示，目前寶二蓄水量，若持續未進水還能撐70天。

水公司三區處副處長王亮中表示，寶山水庫目前水量約有374萬頓，佔水庫總蓄水量74％，主要供應竹科廠商用水的寶二水庫，到昨為止蓄水量為56.36％，水位在139.5米，剩1174萬噸，水情還在正常的藍燈。

王亮中說，新竹地區每日用水量在55萬噸，其中竹科廠商約在20萬噸，若1到3月未見春雨，水庫未能持續進水，還能撐70天，若雨量不大水庫進水有限，預估還能供水90天，目前只能期望今年春雨能降甘霖。

科管局指出，目前所轄6個園區的水情燈號都常，為因應枯水期降雨減少與水庫蓄水情形，請園區廠商提早進行各項節約用水作業，將節約的水蓄存於水庫，提升枯水期供水穩定性。

科管局同時密切關注水情變化，會同園區同業公會，參與水利署及北區水資源局等單位的水情會議，掌握最新水情訊息。

科管局表示，若旱象持續進入枯水期，水利署將透過水源總量管控，以跨域支援調度等措施進行滾動檢討，增加水資源整體調度應變能力，務必確保園區供水的穩定。

(中時 )