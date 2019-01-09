鄭文燦曾說過副手涉貪願辭職 網友問鄭：何時下台？

2019年01月09日 13:51 中時電子報 邱珮畇

桃園市前經發局長朱松偉，8日因涉貪汙罪被收押禁見。 （本報資料照片）

網友挖出鄭上屆市長選前，曾在蔡英文見證下，簽下辭職書，若副手涉入貪污案件就請辭負責，問鄭文燦何時要下台?(中時電子報網頁截圖)

曾獲桃園市長鄭文燦倚重的前桃園市經發局長朱松偉被控擔任「亞洲‧矽谷計畫」副執行秘書期間，收受業者賄賂。鄭文燦受訪時稱「不是每件事我都要回應」，引爆網友怒火。網友挖出鄭上屆市長選前，曾在蔡英文見證下，簽下辭職書，若副手涉入貪污案件就請辭負責，問鄭文燦何時要下台?

被視為桃園市長鄭文燦愛將的桃市經發局前局長朱松偉，遭檢舉在擔任「亞洲‧矽谷計畫」副執行祕書期間，收受業者賄賂與餽贈，護航業者取得汽車勞務採購標案，檢調兵分15路搜索，扣得帳冊及電磁紀錄，由於業者內帳中註明「手機3萬」、「桃園＄2萬x6」等多個代號，桃檢昨以朱涉犯貪汙罪嫌重大，聲押禁見獲准。

朱松偉遭檢舉在2017至2018年間，涉嫌藉由職務收受業者賄賂，護航業者取得汽車等勞務採購標案，檢調蒐證更發現朱不但收受業者餽贈的高檔禮物、3C用品，並常接受業者邀約，與業者外出見面，甚至主動開口索賄，要求現金10萬、高價紅酒、五星級飯店住宿費等，十分「貪心」。

鄭文燦被問及朱松偉涉貪時稱「不是每件事我都要回應」，引爆網友怒火。網友挖出2014年11月，鄭文燦競選桃園市長時，在蔡英文見證下，簽下辭職書以示決心。鄭文燦當時批評對手吳志揚下屬涉貪，並說他當選後要杜絕貪污、黑金政治，如果「副手涉入貪污案件被起訴，除將公開對市民道歉，也會直接請辭負責。」並說民進黨和對手不同，是責任政治、陽光政治。

如今鄭文燦前愛將捲入貪污案，網友起底鄭文政昔日說過的話，問他何時要下台?

(中時電子報)