新社賞梅勝地暗飄香 滿山梅苞未來兩週大爆發

新社福興社區以梅花隧道聞名，走在梅林小徑，雪白梅花就在頭上綻放。（王文吉攝）

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鮭魚葡萄小木屋前的百年梅王已吐苞待放，居民預估本周六花況大爆發。（王文吉攝）
福興社區老梅樹沿著潺潺小溪種植，漫步梅林小徑頗富詩意。（王文吉攝）
梅農刻意將梅樹雕枝矮化，年復一年逐漸彎成圓拱形，意外形成梅花隧道。（王文吉攝）
梅樹密集種植，每逢初春花季形成雪白森林，相當漂亮。（王文吉攝）
部分梅樹偷跑開花，滿樹雪白花朵，隨風飄來淡雅清香。（王文吉攝）

春天瘋賞花！台中市新社區福興社區宣布梅花季開跑，梅花森林、梅花隧道近600株梅花即將盛開，鮭魚葡萄果園前的百年梅王也已吐苞待放，當地居民彭文欽推算，盛花期落在12日周六，依照往年經驗，可持續盛開2個禮拜左右，之後繁盛似錦的李花接力登場，屆時滿園枝頭白皚皚，遠看彷如鋪上層層春雪。

福興社區以梅花隧道聞名，梅農為便於採收青梅，刻意將梅樹雕枝矮化，年復一年逐漸彎成圓拱形，意外形成梅花隧道，每逢花季漫步梅林小徑，還能感受撲鼻的清香。從台北來的早鳥遊客陳小姐形容，就像在拍偶像劇一樣，她連續3年都來賞梅，雪白梅花令人心情愉悅。

鮭魚葡萄小木屋假日有街頭藝人吹奏薩克斯風，接受遊客點歌歡唱，百年梅王已吐苞待放，當地居民彭文欽推算，當地近600株梅花，平均樹齡40、50歲，花況約在12日周六大爆發，花期可持續2個禮拜左右，因氣候穩定，今年花況更勝以往，賞梅免費。1月下旬之後換桃接李花上場，酌收每人50元清潔費。

福興社區常住人口不到千人，平時寂靜的小地方，每到初春，賞花遊客接踵而至，短短兩個禮拜湧入4、5萬人，攤商也跟著來了。彭文欽表示，往年攤商散落鄉道路旁擺攤，顯得凌亂，今年則集中統一管理，向社區承租土地，規劃快閃美食廣場，租金轉作社區老人共餐使用，成全攤商做小生意，也兼做公益。

(中時 )

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