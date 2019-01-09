寒冬送暖臘八情 仁德學子獻溫馨

2019年01月09日 13:55 中時 巫靜婷

仁德醫專學生分送臘八粥至新苗教養院。（校方提供）

仁德醫專學生分送臘八粥至廣愛教養院，院生溫馨品嘗。（校方提供）

仁德醫專寒冬送暖活動連續舉辦6年，今年由大明寺師姊們指導掌廚，餐旅科師生協助烹煮。（校方提供）

苗栗縣後龍鎮仁德醫專與佛光山大明寺合作，將1300份熱騰騰的臘八粥分送給鎮內長者及縣境弱勢單位，在歲末寒冬的臘月，讓人心溢溫暖，祝福更圓滿，更希望藉此拋磚引玉，讓更多人投入關懷、獻愛。

仁德醫專表示，寒冬送暖活動已連續舉辦6年，今年由大明寺住持妙蓮法師帶領的師姊們指導掌廚，餐旅科師生協助烹煮並動員校內教職員、三好學社、廣播DJ社、資訊志工團隊等社團及學生志工分裝派送，關懷弱勢團體。

仁德醫專指出，1300份熱騰騰的臘八粥分送給鎮內長者及幼安教養院、新苗教養院，聖方濟少女之家、廣愛教養院、象山園日照中心、華嚴啟能中心及華山基金會等關懷弱勢單位，祈求來年能更充加喜樂圓滿。

大明寺表示，臘月是辭舊迎新、祭祀祖先神靈、祈求豐收、吉祥和避邪的日子，而佛教傳入中國後，更將8日定位紀念釋迦牟尼成道之日，各寺院在這天都要頌經，煮粥敬佛，也就是臘八粥的由來。

校長黃柏翔表示，學校教育除涵養專業技能，更應提昇人道的關懷，奉獻醫護養成教育，應發揮「濟眾」的博愛精神，透過烹煮及致送長者及院生熱粥的過程中，鼓勵同學們能更加落實「服務奉獻、關懷付出」的精神。

(中時 )