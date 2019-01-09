黃子佼浪漫驚喜 孟耿如感動掉淚

黃鴻升（左起）、黃子佼、海裕芬日前一起錄影。（圖片提供：17直播）

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黃子佼日前為了宣傳個人專輯《Live＆Life》，以歌手身分上直播節目《趣你的娛樂》，節目中他透露，新專輯剛發2週已賣到缺貨，對此唱片公司還連忙補貨。被問「對孟耿如做過最浪漫的事？」黃子佼大方分享，有陣子兩人都太忙沒時間見面，為了見到孟耿如一面，他還特地製造驚喜飛到東京，就是為了見未婚妻一面。

黃子佼透露，那次在東京的私密約會，是之前孟耿如在日本拍電影時，2人都很思念對方，黃子佼當時因工作無法前去探班，用心計畫了給孟耿如一場驚喜的祕密約會，他挑了孟耿如拍戲的休假日，騙她說原宿的Laforet那天下午有個快閃店要排個限量玩具，拜託她去幫忙排隊買，孟耿如答應後，他就從台北飛到東京，一路上心情是既興奮又期待，還一直透過訊息掌控狀況。

結果到了排公仔時間，黃子佼就出現在孟耿如面前，突來的驚喜讓孟梗如感動掉淚，那一天2人浪漫約會，隔天一早黃子佼又飛回台灣工作，浪漫的約會讓旁人直呼：「好甜喔！」黃子佼表自認，「談戀愛不管幾年，都要常常維繫這種互動，不是幾歲就一定要結婚，而是遇到一個一輩子不會離婚的人才結婚，所以大家別催，時間到了你放心，我牡羊座的，我想做的時候我就會做了，謝謝大家的著急。」

(中時 )

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