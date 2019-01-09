王世堅開支票「小英會幫韓國瑜」 網：跳票算誰的

民進黨台北市議員王世堅。（中時資料照片）

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中時電子報

繼讚許高雄市長韓國瑜有骨氣後，民進黨台北市議員王世堅今表示，蔡英文總統與中央政府一定會幫助韓國瑜，因為幫助韓國瑜就是幫助高雄市。網友說，「王世堅你是真男人」、「跳票算誰的？」。

王世堅在臉書上表示，「阿堅認為基於中央與地方之間政府合作，蔡英文總統與中央政府一定會幫助韓國瑜，因為韓國瑜是高雄市長，幫助韓國瑜就是幫助高雄市民，幫助高雄市發展」。

他並說，「外界若認為民進黨政府會因為政黨不同不幫助韓國瑜，那是在幫韓國瑜未來不利打預防針，是在幫韓國瑜找藉口！阿堅相信，以韓國瑜的骨氣他是不會接受這樣的說詞！而且中央與地方合作，當高雄發展成功，也是代表蔡英文中央執政的成功！」。

王世堅指出，台灣是一個民主多元的社會，任何從政者、任何的民眾要提什麼樣的政治看法，我們都尊重，我們今天是反對大陸強迫說台灣是大陸的一部分，除此之外，台灣人與大陸人並無任何敵對的淵源，我們不必互為仇敵。

網友說，「堅哥我覺得，你是少數民進黨內部還好的人」、「我投韓亦讚王議員」還有網友說，「阿堅對柯P的火力太強了，對蔡英文怎麼都軟弱的」、「王世堅你是真男人」。

不過，另有網友在網路上留言提問，「你跟小英很熟嗎?」、「跳票算誰的？」。

(中時電子報)

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