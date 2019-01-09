NBA》克雷湯普生飆43分 勇士大刀砍傷尼克

克雷湯普生飆進43分，帶領勇士砍傷尼克。(美聯社)

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中時電子報

勇士今日面對東區墊底球隊尼克，克雷湯普生狂飆7顆三分球，攻下本季次高43分，122比95狠狠的重擊對手，輕鬆拿下2連勝，並且終結主場3連敗恥辱。

本季表現起起伏伏的克雷湯普生，除了去年10月29日主場攻下52分，並且飆進14顆三分球外，其他場次都表現得不是很理想，尤其是去年耶誕大戰主場迎戰湖人的時候竟然僅得5分，最終勇士慘敗26分，成為隊史最羞辱的耶誕日。

此役，克雷湯普生打來格外得心順手，全場出手29次命中18球，投籃命中率62.1%平本季新高，7顆三分球同樣是本季次佳紀錄，第三節攻下12分，幫助球隊取得86比59大幅領先優勢，提前鎖定勝局。

勇士全場投籃命中率51%，遠優於尼克的39.8%，加上14顆三分球的長程火砲，徹底轟垮敵軍士氣，也讓甲骨文球場球迷嗨翻天。

除了克雷湯普生外，杜蘭特貢獻24分、6籃板、6助攻，史提芬柯瑞14分、7籃板，14助攻創本季新高；卓雷蒙格林11籃板、10助攻。

(中時電子報)

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