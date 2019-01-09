室內空氣救星 科技部協助研發氣體感測器

2019年01月09日 14:19 工商 彭媁琳

為掌握空氣品質、促進健康，科技部經費補助成大教授李俊璋、王振興、張守進的研究團隊，自主研發複合型氣體感測器，首創可同時測量室內空氣中的VOCs,HCHO,O3,CO,CO2等5種氣態汙染物，並具有體積小、反應快、易整合於穿戴式產品、價格親民等優點。

科技部指出，近年因為空氣品質影響國人健康議題，深受各界重視。要瞭解空氣品質，就必須透過氣體感測器。目前市售感測器，大多為國外製造。國外感測器，在台灣環境(溼度及溫度等)下，會影響量測之精確度，定期校正需原廠工程師進行，且售價較貴。

本次成大團隊研發室內空汙感測系統，可裝設在室內空間如客廳、房間、會議室，亦可穿戴於身上。室內空氣中氣態污染物感測元件以每分鐘為單位頻率進行室內空氣中氣態污染物之濃度感測，並將室內空氣中氣態污染物濃度即時透過物聯網模組傳輸到計畫團隊自建的雲端空氣品質大數據伺服器中，讓使用者可從網站或智慧型手機APP等方式來讀取即時之室內空氣品質。

科技部表示，這次室內空汙感測系統的合作夥伴包括瑞昱半導體、光寶科等，由瑞昱提供物聯網模組，光寶負責未來整合室內空氣品質監測模組物聯網系統之商品化量產，而產品嫁接夥伴則包括成宇工業與鈺祥企業目前研華於林口園區搭建了物聯網的智慧家庭示範空間，本項氣體感測元件及物聯網模組將首先裝設於研華林口園區，於林口園區之智慧家庭示範空間進行室內氣體濃度之即時監測，並上傳資料至雲端，以做為本項氣體感測元件及物聯網平台功能驗證。

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