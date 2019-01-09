陳建仁請義大利關切中國人權宗教迫害議題

2019年01月09日 15:48 工商 崔慈悌

陳建仁副總統今天接見「義大利國會友台協會」訪問團表示，教廷與中國今年9月簽署教務協議後，中國對境內各宗教打壓加劇，來台的三位眾議員都非常關注國際人權議題，建請他們基於宗教自由及人權平等普世價值，關切中國境內人權及宗教迫害議題，來改善中國境內這種不平等待遇。

陳建仁今天上午接見「義大利國會友台協會」副主席迪邁優一行時表示，近年臺義兩國在經濟、貿易、文化、科技等方面的實質關係有良好的推動及發展。

他說，義大利為我對歐貿易第五大國，2017年臺義雙邊貿易額達46億美元，而我國在義國投資的臺商約60家，投資總額達7億美元，雙邊在多項領域深化合作與交流；他相信，只要秉持開放的態度與平等互惠的原則，持續推動兩國友好合作關係，一定可以創造雙贏的局面。

陳建仁提及，目前臺灣已將聯合國9大人權公約納入國內法，並定期審查執行進度，對於宗教信仰自由等各項人權保障的落實，在亞洲可以說是名列前茅。

他接著說明，在另一方面，教廷與中國今年9月簽署教務協議後，中國對境內各宗教打壓加劇，外媒批評中國人權水準較文化大革命時期更為低落。聯合國人權理事會已公開敦促中國保障宗教信仰自由，而美國參、眾兩院更準備立法對中國迫害宗教自由的官員實施經濟制裁，並要求美國政府提出報告。

陳建仁表示，三位眾議員都非常關注國際人權議題，建請他們基於宗教自由及人權平等普世價值，關切中國境內人權及宗教迫害議題，來改善中國境內這種不平等待遇。

陳建仁強調，臺義兩國共同珍惜自由、民主、法治、人權及人道救援等普世價值，相信未來在這些議題上可以一起努力，讓全世界，特別是亞洲地區都能分享到這些普世價值帶來的好處。

(工商 )