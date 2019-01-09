圍爐倒數！7-ELEVEN年菜預購進入高峰

2019年01月09日 14:20 工商 劉馥瑜

距離農曆過年不到1個月，年菜預購逐漸進入高峰！7-ELEVEN表示，今年「開運年菜」預購銷量已較去年同期增加2成，其中「人氣團購」、「排隊鍋物」和「周邊用品」最為熱銷；傳統年菜則以及「名店菜餚」及「摘星美食」最受歡迎，預估未來兩周，年菜、鍋物預購量將明顯增加。

據7-ELEVEN觀察，今年開運年菜，北部名店受中南部消費者青睞，以嘉南地區業績成長最好，其中，以麻辣鍋最受歡迎，熱銷前3名為「太和殿鴛鴦湯底」、「這一鍋御膳麻辣鍋／老火湯套餐」，以及「老四川雙味鴛鴦湯底」，有熱銷超過萬組亮眼成績，又因價格親民，CP值高成為南部民眾首選，也讓排隊鍋物的業績較去年成長2倍。

此外，7-ELEVEN今年首次攜米其林推薦餐廳推出「摘星年菜」，還有饕客必朝聖的飯店招牌美食，也成南部民眾嘗鮮的新選項，其中，「21風味館秘製醉雞腿」熱賣超過1萬組，還有「六福客棧極品海味滷白菜」、「上海火腿上海蜜汁金華火腿」、「天香樓東坡肉」等，都是消費者今年選購的菜色。

團購商品部分，中南部的地方人氣美食，也讓北部民眾紛紛搶訂，南部團購商品順勢北漂，其中，今年首次加入的生鮮商品「21風味館雞腿排」最暢銷，搶下團購類別的冠軍頭銜；另，網路討論度超高的「依蕾特布丁奶酪組」及今年首度推出的「大億麗緻乳酪蛋糕」，也分別拿下二、三名。

進入圍爐倒數階段，7-ELEVEN預估，除了鍋物、名店菜餚外，佛跳牆和套餐結構也將會有倍數成長的表現。尤以佛跳牆，因備料繁瑣，料理難度高，許多民眾多會在過年前2周直接訂購，加上今年網羅8位名廚、超過30家以上的南北名店，打造佛跳牆專賣店！其中「阿發師技術指導極品佛跳牆」及「珍苑上品鮑參貝佛跳牆」更榮獲蘋果日報年菜評比殊榮，另外有超人氣肖像的「老協珍卡娜赫拉的小動物佛跳牆」，也廣受網友們討論。

此外，還有集合所有人氣組合的「享點子金豬富貴吉祥套餐」，五道頂級料理不到2,000元，CP值高，加上具有「豬」事如意的象徵意涵也獲得消費者青睞，成為套餐類的銷售第一名。

7-ELEVEN表示，即日起至1月28日止，指定商品任選3件95折，下載OPENPOINTAPP綁定國泰世華卡，最高還有11％點數回饋。預購最快3日後到原訂購門市取貨、5日後到他店門市取貨，套餐年菜即日起至108年2月2日可至原店、他店取貨。

(工商 )