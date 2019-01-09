有這種事？北市騎士按速限行駛 竟被警察上銬逮捕！

2019年01月09日 14:20 中時電子報 張達智

竟然有這種事？北市一名機車騎士上網控訴，稱自己按照速限行駛，卻被小貨車駕駛認為故意擋路，下車用滅火器攻擊，還踢倒機車。結果小貨車駕駛向警察表示，他遵守速限是「惡意守法」，提告「強制罪」，自己被上銬逮捕，送去偵查隊、台北地檢署。

這名機車騎士在臉書《台灣機車路權研討社》的社團貼文，稱自己「因為遵守速限而被上銬逮捕」，該文並被轉貼到PTT八卦版。

該名騎士說他1月8日上午騎機車去買早餐，自台北市和平東路二段右轉進入和平東路二段96巷，因附近是很多老人的社區，且緊鄰國小和幼稚園，因此特別注意、遵守速限30的規定。

不料後方貨車在小巷子裡面飆到50、60，還連續按喇叭，想把他叭到路邊去。原PO不予理會，貨車駕駛竟逆向超車到左邊並排，還搖下車窗對他痛罵。最後雙方停車，貨車駕駛下車拿滅火器企圖打原PO，但被閃掉，氣噗噗的踢倒原PO機車。

原PO表示，兩人被警察帶回派出所做筆錄，對方提供的行車記錄器的錄影錄音裡面，非常清楚的可以看（聽）到對方惡意逼車、惡意按喇叭、拿滅火器衝下車，當然所有的髒話也全部都錄起來了。

在和警察一起看過行車記錄器之後，原PO提告公然侮辱、恐嚇、毀損；對方也提告公然侮辱和強制罪。

貨車駕駛向警方表示，「他雖然遵守速限騎30，但我覺得他是『惡意守法』，事實上就是故意要擋我、攔我的意思，他騎在我面前根本就是在挑釁我，所以他妨害我的自由」。

對於這名騎士的控訴，PTT網友看法分歧。有人說「鬼島不意外 違法的比守法的還囂張」、「加油，那種人這輩子當人，下輩子投胎的命運都在他的一言一行中」、「實務上就是他對你提告，不管有沒有成立一定要送，警察沒有權利叫他不要告，即使明知法律不成立，把你移送，你自己去跟檢察官講，不移送你，那個學長準備被檢舉吃案吧和不中立，這環境就是這樣，警察難做啊！」。

不過有更多網友提出質疑：「有影片我才信」、「我不相信警察這麼無聊」、「上銬太誇張 肯定隱瞞很多事沒講」、「看看有沒有省略啦 之前不是也有類似的文章 一開始大家都覺得文的很可憐 後來被打臉嗎」。

(中時電子報)