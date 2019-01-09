台義貿易成長 陳建仁盼平等互惠交流

2019年01月09日 15:40 工商 彭媁琳

副總統陳建仁今日接見「義大利國會友台協會」副主席迪邁優（MarcoDiMaio）一行，希望透過開放態度與平等互惠原則，持續推動兩國友好合作關係，創造雙贏局面。義大利為台灣對歐洲貿易的第五大國，2017年雙邊貿易額達46億美元。

陳建仁先是感謝迪邁優在上屆國會會期中，積極促成台義兩國簽署避免雙重課稅協定。迪邁優副主席曾經在2015年及2016年兩度訪台，而其他成員則都是首度訪台；期盼訪團此行收穫豐碩，對台灣各項政經發展成果能有深刻的體認，也期待訪賓能成為推展台義雙邊關係的重要橋梁。

陳建仁指出，近年台義兩國在經濟、貿易、文化、科技等方面的實質關係有良好的推動及發展。義大利為我對歐貿易第五大國，2017年台義雙邊貿易額達46億美元，而我國在義國投資的台商約60家，投資總額達7億美元，雙邊在多項領域深化合作與交流，只要秉持開放的態度與平等互惠的原則，持續推動兩國友好合作關係，一定可以創造雙贏的局面。

台灣已將聯合國9大人權公約納入國內法，並定期審查執行進度，對於宗教信仰自由等各項人權保障的落實，在亞洲可以說是名列前茅。

陳建仁表示，教廷與中國今年9月簽署教務協議後，中國對境內各宗教打壓加劇，外媒批評中國人權水準較文化大革命時期更為低落。聯合國人權理事會已公開敦促中國保障宗教信仰自由，而美國參、眾兩院更準備立法對中國迫害宗教自由的官員實施經濟制裁，並要求美國政府提出報告。

本次來訪的3位眾議員都非常關注國際人權議題，陳建仁請他們基於宗教自由及人權平等普世價值，關切中國境內人權及宗教迫害議題，來改善中國境內這種不平等待遇。

陳建仁強調，台義兩國共同珍惜自由、民主、法治、人權及人道救援等普世價值，相信未來在這些議題上可以一起努力，讓全世界，特別是亞洲地區都能分享到這些普世價值帶來的好處，他也再次祝迪邁優副主席及兩位議員一行訪台行程圓滿順利，台義兩國友誼長存。

(工商 )