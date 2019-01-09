「口譯哥」駐美 林奕華譴責：吳音寧後又一高薪實習生

2019年01月09日 14:34 中時 楊佳穎 影音／ 黃鈺潔 影音／

對於「口譯哥」趙怡翔被爆未具外交特考及公務人員資格，就外派駐美擔任政治組長坐領高薪一事，國民黨立委林奕華今表達嚴厲譴責，並直言民進黨長期貶抑專業外交官，更接連拿駐外職務當政治酬庸分官晉爵，出了事就推給專業外交官，不斷破壞文官體制、壓縮常任外交官歷練機會，嚴重打擊外交人員士氣。如今又連駐美政治組長，相當「一等秘書」職務都要政治任命毫無外交歷練的趙怡翔，簡直繼吳音寧後又一高薪實習生，吃相難看。

林奕華指出，民進黨政府上台後，不斷破壞外交體系文官制度，除了政治任命的綠營政治人物或其子女，包括日本謝長廷、德國謝志偉、泰國童振源、法國吳志中、瑞士黃偉峰、捷克汪忠一、愛爾蘭楊子葆及希臘的郭時南等人，更以諮議聘用的綠委管碧玲女婿林子揚擔任駐泰代表童振源機要秘書，現在又有「口譯哥」趙怡翔駐美月領高薪，專業外交官被貶抑至極，情何以堪。

林奕華說，民進黨早欲染指外交體系，接連修法大開非專業駐外人員任用後門，106年12月26日強硬通過《駐外外交領事人員任用條例》，將非職業外交官得擔任駐外人員的上限，由10％放寬至15％，還將「特任大使及特任常任代表不受員額限制」具體文字化；107年5月22日又修正「駐外機構組織通則」，開放外館可派任特任公使、副代表，最高10人，另可遴派名譽領事，還增訂公使及副常任代表得以政務任用的規定，由此可見薪高職重的專業外交領域，已成為民進黨分官晉爵的俎上肉。

林奕華更嚴厲譴責民進黨政府，「外交有官自己分、出事常任文官扛」，若是政治任命的非專業外交官能做好外交工作，負起責任也就罷，但執政短短2年就斷了5個邦交國，去年日本風災地震駐日代表處被指責協助國人不利，還將責任推給常任文官，導致大阪辦事處長輕生，顯見非專業外交官推諉卸責，現又政治任用「口譯哥」，究竟要將我國已艱困的外交處境逼上何等絕境才罷休？

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(中時 )