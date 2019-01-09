最愛被女人包圍 布魯斯威利樂當「野獸」剋星

2019年01月09日 14:39 中時 潘鈺楨

M.奈沙馬藍和布魯斯威利合作過數部成功的商業電影，如今再度在《異裂》中再度攜手合作。（博偉提供）

動作明星布魯斯威利擁有一個老婆、一個前妻和五個女兒，他之前受訪時表示：「我並不在意被一群女人包圍！」在M.奈沙馬蘭導演的新作《異裂》裡，布魯斯威利照例水裡來火裡去，飾演的不死英雄大衛鄧恩，被塑造成《分裂》裡終極惡棍「野獸」的剋星，正邪兩方在電影裡無可避免地來場驚天動地的大決戰。

M.奈沙馬藍為了《異裂》的正邪對立舖哏長達二十年，當時他在為《驚心動魄》編寫劇本時，就堅持自己的信念，就是所謂的善惡絕對不僅存在漫畫世界裡，這世界有著極大的惡，同時就存在著極大的善。當時他塑造了英雄大衛鄧恩（布魯斯威利飾演），又讓山繆傑克森詮釋的玻璃娃娃伊萊亞成了善用心計的壞人，但十六年後，他又在《分裂》裡塑造更大的惡角凱文克倫姆（詹姆斯麥艾維飾），他因幼時受創，成長後患有精神分裂，至少有23種不同性格，第24個則是具有非人類人格的「野獸」。

M.奈沙馬蘭在接受訪問時透露，雖然《驚心動魄》在全球賣座2.48億美金(約74億台幣)，但他並沒有任何拍攝續集的壓力，「只是有次我在洛杉磯遇上山繆，他看到我便搖下車窗然後說『嗨！你好嗎？你什麼時候要拍他媽的續集？』後來《異裂》開拍，工作人員對於能見到山繆和布魯斯威利十八年後再度合作，都覺得十分感動，畢竟兩人都是極具代表性的人物。」至於布魯斯威利，則是來不及看完劇本，就決定再次出飾大衛鄧恩。

布魯斯威利因為《終極警探》系列一戰成名，後又接演許多冒險動作片，並且和M.奈沙馬蘭合作《靈異第六感》再創事業高峰，美國媒體估計，這個經常披著雨衣、又有恐水症的另類英雄角色，可以為他在2019年製造更大的商業價值。

從來沒有與布魯斯威利合作過的詹姆斯麥艾維，對這位英雄前輩讚譽有加，他受訪時表示：「布魯斯是我看過最冷靜的夥伴，即使他的角色有些沈重、情緒複雜，他都可以用輕鬆的方式詮釋得讓人動容！」至於曾與布魯斯威利合作過《黑色追緝令》的山繆傑克森，則形容他說：「我一直很喜歡跟布魯斯合作，他總是有辦法讓人很放鬆地進入自己的角色。」電影16日在台上映。

(中時 )