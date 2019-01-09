女偶像被隊友出賣險遭性侵 直播爆哭又挨封口

2019年01月09日 14:35 中時電子報 蔡曉婷

山口真帆爆被隊友出賣襲擊。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

23歲日本女偶像山口真帆是AKB48姊妹組合NGT48成員，昨(8日)她在直播中爆哭，稱想把真相全說出來，又說自己等了一個月卻等不到公司回應，「可能會被殺掉」，但後來直播遭無故中止，山口真帆之後便在推特爆料被隊友出賣，聯合粉絲襲擊她，讓她一度以為自己會被性侵，事情曝光後，經紀人反批山口真帆有被害妄想症，引發熱議。

直播被中斷後，山口真帆改在被鎖起來的推特中連發多文說真相，透露自己上月公演回家後被偷襲，原因和3名同團成員有關，山口質疑是她們聯合粉絲，將宿舍位置與鑰匙交給外人，教唆兩名男子攻擊山口，當天山口開了宿舍的門後，突然有手伸進來強行進屋，還將山口壓制在地上。

山口真帆說，她被壓倒後，此時有另一名男子從對面隊友的宿舍走出，接手第一名的男子壓制她，更拿東西將她嘴巴封住，在這驚慌瞬間，山口真帆趁機跑到走廊，隨後報警獲救，而那兩名男子到案後，雖坦承罪行，卻稱「只是想跟她說話」，而出賣山口的隊友則當場痛哭，最後那兩男獲不起訴。

山口真帆暗示出賣她的隊友除了違反禁愛令，又和粉絲私下有來往，反問自己為何潔身自愛卻要遭遇隊友聯合粉絲襲擊，更讓她痛心的是經紀人與公司的反應，前者反罵她有被害妄想症，後者更聯合媒體企圖掩蓋新聞，引來粉絲留言安慰，而目前山口在推特PO文已全數被刪，是否因為公司施壓「被消失」，令粉絲十分擔心，也很擔憂山口之後會被公司如何「處理」。

(中時電子報)