捷泰炒股案檢調約談股市作手鄧福均、分析師鄭光育

2019年01月09日 14:59 中時 陳志賢

大慶證券前董事長莊隆慶，去年指控支票遭上櫃公司聯合光纖通信前總顧問謝嘉入塗改詐騙28億元，但檢調懷疑，謝嘉入疑將部分資金，與股市作手鄧福均、分析師鄭光育等人組成炒股集團，於2017年2至3月、2017年5至7月間，利用相對成交方式，2度炒作股票上市的捷泰精密股價，獲利估計上千萬，違反證交法。

台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索20處地點，約談鄧福均、鄭光育15人到案，預計晚間移送台北地檢署複訊。

莊隆慶去年曾向北檢控稱，謝嘉入與擔任聯合光纖通信董事長的女友林慧鈞邀他投資捷泰公司及聯光通公司，他將簽了名的空白支票拿給謝調度資金，沒想到事後支票竟然被提領28億元，懷疑林、謝等人透過「擦擦筆」塗改支票，再把錢領走，提告謝、林等人偽造文書、詐欺等罪。據了解，謝嘉入辯稱，沒有竄改支票金額，調度資金是因應莊隆慶的要求。

但檢調查出，謝嘉入疑將大慶莊隆慶的部分資金，與鄧福均、鄭光育等人組成炒股集團，分別於2017年2至3月、2017年5至7月間，利用相對成交方式，2度炒作股票上市的捷泰精密股價，其中2017年2至3月間，是將捷泰股價維持在每股60元，2017年5至7月間，則將捷泰股價由每股42元炒高至65元。

檢調今約談的鄧福均、鄭光育、謝嘉入等人過去曾涉及其他案件，除謝嘉入遭莊隆慶控告之外，鄧、鄭2人則涉及其他炒股案，其中鄧福均因前調查局資深調查官楊肇忠向他借款，楊洩漏搜索上櫃公司群聯電子的資訊，讓鄧放空獲利1104萬元。台北地院依圖利、洩密罪判楊3年2月徒刑，鄧涉內線交易罪判2年。

另外，鄭光育曾與逃亡海外遭通緝的前立委羅福助，炒作自家佳必琪股價坑殺投資人，一審判鄭徒刑14年、高院駁回鄭上訴駁回，仍判14年。

(中時 )