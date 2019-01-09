小英說加薪不用撿到槍？總統府的「正解」是這樣

2019年01月09日 14:41 工商 崔慈悌

政府分享經濟紅利政策遭質疑，蔡總統今天在臉書發文表示，「加薪不用撿到槍，馬政府的22K，蔡英文已經把它送進歷史灰燼」。網友紛紛猜測「撿到槍」是什麼梗？總統府發言人林鶴明表示，總統那段的意思是，要調整加薪，不用像網友開玩笑那樣要撿到槍才可以。

蔡英文表示，有媒體說分紅不如減稅，「我要告訴大家，我不只已經減稅，還幫大家加薪，今年元旦開始，我們又再次調高基本工資，不只是「再次」而是「第三次」，還表示「加薪不用撿到槍」。

網友則紛紛留言表示「推撿到槍，哈哈有梗，然後是勞檢請落實」「加薪不用撿到槍是什麼梗」「撿到槍，不是在說，小英最近火力比較猛，的梗」。也有網友表示，「廣告小妹說，蔡英文撿到槍，梗應該是這邊來的」

大陸國家主席習近平日前在《告台灣同胞書》40周年紀念會上發表演說，蔡英文強勢回應，強調絕不會接受九二共識與一國兩制，有網友以該時事為靈感創作，在Twitter發佈3D的動畫和圖像，精準呈現出習近平與蔡英文相互交鋒的過程，圖片中習近平在門外高舉鐵鎚，蔡英文手裡則舉著步槍，氣氛相當緊張。

網友對圖像紛紛留言，強調小英是「撿到槍了」「是撿到核彈頭了」。

對蔡英文臉書的貼文，府發言人林鶴明也說明「正解」，他說，網友覺得總統最近發文比較有power，是不是撿到槍了（所以底氣比較足），也有網友說應該是撿到核彈了。還有人說「最近火力全開，是撿到＋9武士刀嗎？」

林鶴明表示，總統那段的意思是，要調整加薪，不用像網友開玩笑那樣要撿到槍才可以。

(工商 )