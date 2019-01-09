小英說加薪不用撿到槍？總統府的「正解」是這樣

友善列印
工商

政府分享經濟紅利政策遭質疑，蔡總統今天在臉書發文表示，「加薪不用撿到槍，馬政府的22K，蔡英文已經把它送進歷史灰燼」。網友紛紛猜測「撿到槍」是什麼梗？總統府發言人林鶴明表示，總統那段的意思是，要調整加薪，不用像網友開玩笑那樣要撿到槍才可以。

蔡英文表示，有媒體說分紅不如減稅，「我要告訴大家，我不只已經減稅，還幫大家加薪，今年元旦開始，我們又再次調高基本工資，不只是「再次」而是「第三次」，還表示「加薪不用撿到槍」。

網友則紛紛留言表示「推撿到槍，哈哈有梗，然後是勞檢請落實」「加薪不用撿到槍是什麼梗」「撿到槍，不是在說，小英最近火力比較猛，的梗」。也有網友表示，「廣告小妹說，蔡英文撿到槍，梗應該是這邊來的」

大陸國家主席習近平日前在《告台灣同胞書》40周年紀念會上發表演說，蔡英文強勢回應，強調絕不會接受九二共識與一國兩制，有網友以該時事為靈感創作，在Twitter發佈3D的動畫和圖像，精準呈現出習近平與蔡英文相互交鋒的過程，圖片中習近平在門外高舉鐵鎚，蔡英文手裡則舉著步槍，氣氛相當緊張。

網友對圖像紛紛留言，強調小英是「撿到槍了」「是撿到核彈頭了」。

對蔡英文臉書的貼文，府發言人林鶴明也說明「正解」，他說，網友覺得總統最近發文比較有power，是不是撿到槍了（所以底氣比較足），也有網友說應該是撿到核彈了。還有人說「最近火力全開，是撿到＋9武士刀嗎？」

林鶴明表示，總統那段的意思是，要調整加薪，不用像網友開玩笑那樣要撿到槍才可以。

(工商 )

「口譯哥」駐美 林奕華譴責：吳… 預言朱立倫若當總統會跟閣揆鬥慘…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。