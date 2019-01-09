從「爛路王」衝到考評甲等　林右昌：基隆一雪前恥

2019年01月09日 14:50 中時 張穎齊

基隆市過去被戲稱為「爛路王」，道路考評在2017年被內政部營建署評為「丙等」，成為全國最後1名，如今一雪前恥，2018年獲得營建署評為「甲等」，並榮獲最佳進步獎及1000萬元補助。（基隆市政府提供）

基隆市過去被戲稱為「爛路王」，道路考評在2017年被內政部營建署評為「丙等」，成為全國最後1名，如今一雪前恥，2018年獲得營建署評為「甲等」，並榮獲最佳進步獎及1000萬元補助。（基隆市政府提供）

基隆市道路過去「坑坑疤疤」，被戲稱為「爛路王」，市府對此大幅改善施工與督導查驗方式，2018年在內政部營建署辦理的「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」中，基隆市獲評為甲等，並獲得最佳進步獎、縣市型分組第6名及1000萬元增額補助，基隆市長林右昌表示「一雪前恥！」肯定市府團隊努力。

營建署2017年公布全台「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評」結果，基隆市府因為不滿制度不公，沒有參與考評，獲得「丙等」，成為全台道路評比最後1名。今年參與後，基隆市在「道路養護」、「人行環境」、「交通工程」等3項成績大為提升，其中「人行環境」更獲得縣市型分組前2名。

林右昌指出，此次基隆市道路養護暨人行環境考評成績進步幅度全國第1，代表「一雪前恥」，他上任後大幅改善施工與督導查驗方式，近年逐漸改善，經過市府各局處努力，今年獲得甲等及全國進步最多的榮譽，市府持續精進基隆市交通、人行環境，讓市民有感。

工務處說明，已針對市區道路逐年擇定1至2條路段，推動示範道路計畫，嚴格限制管線單位2年內，不得申挖並配合孔蓋減少及改善路基工程，重新刨鋪，使路面煥然一新；截至目前，已完成仁一路、信一路及中正路等3條路段，後續將辦理實踐路、調和街及麥金路等3條路段，以及暖碇路通行環境改善工程。

工務處長張元良表示，基隆路幅狹小，相對人行環境不是那麼好，這次市府團隊動起來參與改善，讓考評委員評核時感動，有如脫胎換骨，和之前有天壤之別，希望每年持續進步。

(中時 )