NBA》灰狼咬傷雷霆 史上最年輕教頭首勝

NBA史上最年輕教頭萊恩桑德斯，率領灰狼在客場咬傷雷霆，奪生涯首勝。(美聯社)

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中時電子報

灰狼前天開除功勳教頭席波迪，改由現年32歲的助理教練萊恩桑德斯接掌兵符，今日隨即帶領狼軍在客場119比117咬傷雷霆，成為史上最年輕教頭的首勝。

出生於1986年的萊恩桑德斯，是已故的名教頭菲利浦桑德斯之子，父子倆都教練生涯貢獻在明尼蘇達。

萊恩桑德斯臨危受命扶正，他的年紀比塞爾提克史蒂文生與湖人華頓還要年輕，創下NBA史上最年輕教頭紀錄。

此役雙方一陸糾纏至第四節，灰狼從106比97領先，打到最後1分14秒韋斯布魯克得手後114比115反落後雷霆，幸好威金斯兩罰破網，歐柯基飆進三分冷箭，最終以2分之差險勝。

狀元郎威金斯勇冠三軍，全場豪取40分，並且抓下10籃板，另一位狀元唐斯貢獻20分、9籃板，兩人撐起了灰狼這面大旗。

威金斯賽後在推特上寫著，「從踏入聯盟的那一刻萊恩就陪伴在我身邊，今晚是你的榮耀之夜，恭喜你。」

唐斯也回應，萊恩是一位有才華的教練，他給了我們積極正確的觀念，危急時刻不會自亂陣腳，我們才能在最後關頭扭轉戰局。

功虧一簣的雷霆，韋斯布魯克25分、16助攻，保羅喬治27分、9籃板，亞當斯20分、12籃板，佛古森14分。

(中時電子報)

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