預言朱立倫若當總統會跟閣揆鬥慘 他替2020人選給妙招

2019年01月09日 14:53 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨在九合一大選後積極佈局2020總統選舉，除了前新北市長朱立倫最先宣布投入選舉外，黨主席吳敦義、前總統馬英九、前立法院長王金平等人都被傳出有意角逐大位。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉認為，若朱當總統，他跟他任命的行政院長之間會鬥得更慘烈，因此他建議三公合作，吳配王選總統，行政院長讓朱立倫來當。

胡幼偉在臉書發文指出，馬英九已做過8年總統，不適合再出來選；其他三公在2015年時，千呼萬喚、死叫爛叫都不敢戰蔡英文，現在看蔡垮了、民進黨衰了，就都想撿便宜出來當總統。他說若又演變成不但想撿便宜，還互相爭個你死我活，那就更難看，「所以，吳王朱只要相爭，大家私下議論起來，絕對逃不掉這些酸言酸語」。

胡提及，中央政府真正負責做事的是行政院而不是總統府，朱若有大才，應該把他擺在行政院，實際領導各部會，大幹一場，朱若當總統，跟他任命的行政院長間一定會鬥得更慘烈。因此，他認為，最好的安排是有一個大老級的、太平紳士型的、不管事的總統，配上一個年富力強、很有才幹的行政院長，這樣中央政府才能順暢運作。

然而，若吳王朱能從總統大位的競爭者，改變成三手聯彈的充份合作者，組成一個團隊，吳配王選總統，選上就請朱當行政院長，國家朝內閣制方向運作，吳王只負責研究兩岸、國防及外交問題，其他所有內政，都由朱全權領導，向立法院負責。他說三人由相爭變合作，大家看國民黨這樣搞，還有個團結的樣子，也還算不錯，再想想柯文哲，一人活寶，真要當選總統，身邊沒團隊，臨時靠過來的人也都不成材，那國民黨在2020就很有機會勝選。

(中時電子報)