影》「非洲梅西」薩拉 連莊非洲足球先生

2019年01月09日 15:00 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

🇪🇬👑 K I N G M O 🇪🇬👑@MoSalah has been named CAF African Player of the Year for the second successive year. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ySmqzO4Xbq — Liverpool FC (@LFC) 2019年1月8日

2018年「非洲足球先生」出爐，被喻為「埃及梅西」的射手薩拉（Mohamed Salah）擊敗他的利物浦隊友馬內（Sadio Mane）與兵工廠前鋒奧巴梅楊（Pierre-Emerick Aubameyang），連莊「非洲一哥」榮銜。

「我從小就夢想能拿到這個獎項，」薩拉昨晚出席位於塞內加爾首都達喀爾舉辦的非洲足聯年度頒獎典禮，領獎時說：「如今我已經連贏兩次了！」

薩拉成為繼塞內加爾的狄烏夫（El Hadji Diouf）、喀麥隆的艾托（Samuel Eto'o）與象牙海岸的雅雅圖雷（Yaya Toure）之後，第4位連莊非洲足球先生的球星。他在上個球季締造英超單季最多進球紀錄，幫助利物浦打入歐冠決賽，同時也帶傷出征俄羅斯世足賽，替埃及貢獻兩顆進球。

利物浦在非洲足聯的年度頒獎典禮相當風光，共計3人入選非洲年度最佳11人，除了薩拉、馬內，還有來自幾內亞的凱塔（Naby Keita）也上榜。

(中時電子報)