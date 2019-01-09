高雄真的在拚觀光！自韓國瑜當選高雄市長後，成功翻轉高雄形象，整個城市沈浸在希望歡樂的氣氛中。外國觀光客感到好奇，外縣市民眾也想一探究竟。前氣象主播李富城近日出遊到高雄，親眼見識當地「人心思變」的城市氛圍。他說，連老農、在地鄉也願意支持韓國瑜参選2020，真是不可思議。

李富城偷得浮生半日閒，近日攜老伴到高雄城市旅遊，在六龜寶來泡溫泉、美濃等地留下蹤跡。他在臉書上發文表示，高雄真的在拚觀光，他以入住的villa來說，同型4間客房連星期一都客滿，在鼎盛時期也不過如此吧。

到美濃走走，更能深刻感受到韓流的威力。李富城說，作為一位公眾人物，他走到那裡都有「熟人」，在美濃用餐時遇見了在地人，讓他見識到什麽叫「人心思變」。他指出，台灣人真的不一樣了，老農、在地鄉親都說，「願意支持韓國瑜参選2020」，不可思議吧？

李富城的高雄觀察，網友們紛紛留言表認同，「我們沒錢 我們手上有票」、「民心思變 公民覺醒」、「光看到韓國瑜為市民努力的那種拚勁，大家都會願意拱他選總統！」、「韓總有佛心，必深得民心。」、「這真的不是做政治節目的假新聞 是真實的」、「我現在也支持韓選總統，看看他這幾天的表現既知道了！」。

此外，根據《旺旺中時媒體集團》去年11月25日一份民調顯示，在泛藍政治人物中，韓國瑜以30.5%拿下最高的支持度，其次是新北市長朱立倫13.9%，前總統馬英九也獲得10.5%，最慘的是吳敦義的支持度僅1%。

而《ETtoday新聞雲》去年11月25日「2020總統選舉支持度調查」，跨黨派的組合，「柯韓配」（柯文哲、韓國瑜）支持度高達74.2%。國民黨組合人選，則以「朱韓配」（朱立倫、韓國瑜）最高，有18.7%。民進黨最高人氣則是「賴邁配」（賴清德、陳其邁）的20.3％。