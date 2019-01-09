蛋價創20年來新高！早餐店：年後漲價將跟進

2019年01月09日 15:11 中時 游昇俯

壓不住！雞蛋價格創歷年來新高，今（9）日批發價一口氣調漲3元，從42元漲至45元，產地價格也從33.5元漲至36.5元，漲幅近1成。早餐店業者直喊，此次漲價相當有感，經營已「感到吃力」，若農曆年後再漲，賣蛋類產品將不敷成本，早餐品項就要跟著調漲，否則只能拿蛋「叫客人自己回去煎」。

依據農委會畜產品價格查詢系統，今日雞蛋產地價每台斤36.5元，等於每公斤60.8元，已是自1998年有紀錄以來新高價格。

台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨表示，去年國內一提供相當比例雞源的種雞場使用疫苗失效，導致雞隻死亡率高，加上823水災蛋雞、種雞的損傷慘重，入冬以來又一直有零星禽流感疫情，天氣變化大、產蛋量差，而且年節將至、需求旺盛，導致供貨吃緊、市場鬧蛋荒，「批發價42元撐了4個多月」，但實在擋不住，必須調漲。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，過去國內蛋雞約3000萬隻，平均1萬隻能產35箱雞蛋，但去年國外種雞因禽流感疫情無法進口，少了2、300萬隻，823水災，以及南投、大成幾個雞場火災損失，導致目前在養僅2500萬隻左右，一天僅能產8、9萬箱，供不應求，預估要到7、8月產量才可能銜接上來。

早餐店老闆陳小姐表示，上周叫蛋一箱780元，昨天便突然漲到840元，據供應商表示，因近來非洲豬瘟疫情，讓部分豬肉需求轉向雞肉及雞蛋，且年前糕餅用蛋量大，因此調漲；往年年前每箱漲個20至40元很常見，但現在一口氣漲60元，對於他們薄利經營的早餐店就很吃力。

陳小姐說，目前她的早餐加蛋會加5元，年後若再一次漲個60元，每箱蛋要價900元，屆時一顆蛋就要4.5元，早餐品項將要考慮跟著調漲，否則賣蛋根本不敷成本，「乾脆拿蛋叫客人自己回去煎」。

農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙表示，這波漲價主要與農曆年節將至，且冬天吃火鍋的人多，需求量大增有關，因目前產蛋量每天約10萬箱，實際需求10萬5000箱，有5000箱的缺口，產量不足，價格因此調漲；但年節前有備貨需求，愈接近過年需求愈低，預估年前一周價格將回跌。

網路上亦有人爆卦，指稱蛋價飆漲與禽流感疫情有關。對此，李宜謙說，近來禽流感多是鴨場、鵝場，沒聽說蛋雞場有疫情，漲價仍是與需求有關。

(中時 )