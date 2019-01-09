老蕭《西門》隔空抓鬼 被曝「哪裡怪怪的」

2019年01月09日 16:02 中時 洪秀瑛

打鬥戲。（公視提供）

鄭宜農。（公視提供）

蕭敬騰演技突出。（公視提供）

公視心理驚悚影集《魂囚西門》日前公佈卡司陣容，除了由蕭敬騰（老蕭）領銜主演心理師魏松言，歌手鄭宜農也是主要演員中的一大亮點，劇中她是老蕭心理工作室的工作助理，也是老蕭劇中心理系的學妹，屬於冷靜觀察但時而會暴衝、上演全武行的反差角色，小至處理水電費，大至擔任保鑣、協助上司與女友的關係無一不包，鄭宜農談起飾演的角色早雲，笑說「滿M（被虐狂）的」。

鄭宜農近年多以獨立音樂作品聞名，卻是以電影出道，在父親鄭文堂執導的青春電影《夏天的尾巴》演出女主角後，獲得第44屆金馬獎最佳新人獎提名，這次加入公視影集《魂囚西門》演出，鄭宜農說，角色早雲輔佐學長魏松言，是個冷靜觀察、能快狠準做決定的女性，然而碰到自己的問題，卻不見得能夠完全理性處理。

劇中，她與老蕭的關係如同「華生與福爾摩斯」，為心理工作室出現的鬼魂一起解謎與辦案，其中，第一位被流氓男鬼附身的氣質美女秀淇（謝盈萱飾），讓他們不得不面臨跟黑道兄弟打交道的危險情境，讓鄭宜農展露了拳腳功夫。聊起動作戲，鄭宜農笑說她在劇中把190公分以上的彪形大漢壓制到大喊痛，「覺得滿爽的」。

鄭宜農說，她是舞蹈術科班出身，也上過防身術的課，對她來說，這次演出最大的功課不是拳腳部分，而是如何詮釋心理諮商的專業，事前跟真正的諮商心理師實習了一下午、狂做筆記之外，她提到，小至拿板子的動作，與病患之間身體的遠近都是一門學問。

第一次跟蕭敬騰合作，鄭宜農說，對老蕭的印象是「覺得這個人很妙」，有自己的脾氣，但也很厲害、善良。劇中兩人對戲的場次多，鄭宜農也花了一些時間抓老蕭的節奏與思考的方式，要保持互動中有趣的平衡，希望讓觀眾感覺到一種「哪裡怪怪的」的趣味。

《魂囚西門》改編自作家九色夫同名小說，由謝庭菡執導，蕭敬騰、郭碧婷、鄭宜農、謝盈萱、喜翔、藍葦華領銜主演。2月16日起每週六晚間9點將在公視播出。

(中時 )