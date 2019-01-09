貴婦奈奈一家3口入境加拿大 加警攔查後放行

2019年01月09日 15:02 中時電子報 陳志賢 、 張孝義 、 陳鴻偉 社會地方中心、中國時報

知名部落客貴婦奈奈（本名蘇陳端）與丈夫黃博健創立的醫美診所惡性倒閉，捲款10億元落跑，台北地檢署8日對貴婦奈奈夫婦及黃博健父親黃立雄3人發布通緝，時效25年，至2044年止。今有消息，貴婦奈奈在加拿大落網，但北檢表示無法確認。調查局表示，貴婦奈奈雖然被盤查，但因為出示加拿大永久居留證，就被放行。

本名蘇陳端的網紅貴婦奈奈和丈夫黃博健所創立的醫美診所「杏立博全」，去年11月30日傳出惡性倒閉，受害者已對貴婦奈奈夫妻，以及執業登記在該診所的貴婦奈奈公公黃立雄提告詐欺，但檢警查出3人已全都落跑國外，經數次傳訊及拘提未到案後，昨已依詐欺罪對3人發布通緝，時效25年，至2044年。但有消息傳聞，貴婦奈奈等人在加拿大落網，北檢表示，目前尚未接獲任何司法警察機關回報。

杏立博全診所傳出惡性倒閉後，貴婦奈奈和丈夫即不知去向，直到去年12月2日晚間，貴婦奈奈才在臉書粉絲團專頁發表道歉聲明，寫下：「我沒有捲款，黃博健也沒有捲款，就我所知，他最後一刻仍在籌錢過票，希望維持公司信用，最後實因人身安全遭受威脅，才不得已放棄。」自圓其說後，即關閉臉書。

北檢將3人列為詐欺罪偵字案被告後，除先發現貴婦奈奈夫妻去年11月30日飛往美國舊金山，接著又掌握黃立雄更在惡性倒閉消息曝光前，早在去年11月13日就搭機飛往加拿大多倫多。

法務部調查局表示，蘇陳端在入境加拿大時確有被加拿大邊境管制局（CBSA）盤查，但因蘇女等人有加拿大永久居留權，且在加拿大沒有犯罪行為，因此加國僅扣留蘇陳瑞的證件，未將人員留置。

據悉，調查局在貴婦奈奈在台爆出詐騙捲款潛逃後，即將貴婦奈奈及其丈夫黃博健的資料送交加拿大邊境管制局，將貴婦奈奈等列入「WatchList」名單，貴婦奈奈入境加拿大時，邊境管制局先加以盤查，不過，貴婦奈奈等人有加國永久居留證，經出示證件，且貴婦奈奈等人在加拿大沒有犯罪行為，於是加國放人，並通報我駐加拿大辦事處及調查局法務祕書。

據指出，由於台、加雙方並無司法互助，加國認為沒有拘捕貴婦奈奈一家的理由，最後讓他們依法入境。我方司法單位，目前正透過管道與加拿大官方進一步聯繫，希望掌握對方切確的下落，貴婦奈奈一家3口，8日才遭台北地檢署依詐欺罪通緝25年，有效時限直到2044年。

(中時電子報)