一國兩制非九二共識內涵！吳敦義：請蔡總統問過去蔡主委

2019年01月09日 15:27 中時 周毓翔

國民黨主席吳敦義今召集藍營縣市首長便當會談兩岸交流，吳敦義隨即在下午的中常會上聲明，中共總書記習近平所談「一國兩制」與九二共識完全不相干，蔡總統說不承認九二共識也是完全不正確的事，事實上，蔡英文在擔任陸委會主委時，就曾在立院說「我們的立場，是各自表述一個中國」，即「一中各表」，希望蔡總統回顧過去的事實，對九二共識有正確認識。

國民黨今表達對兩岸政策基本立場，強調民進黨為了扭轉選舉頹勢，故意將與九二共識完全無關的「一國兩制」劃上等號，為選舉考量操作意識形態，非但不符事實，立場反覆，讓兩岸重回緊張對峙的態勢。

吳敦義拿出立法院公報會議記錄，立委陳超明質詢陸委會主委蔡英文對於九二共識的看法。陳超明質詢「大陸講他的中華人民共和國，我們說我們的中華民國？」蔡英文答詢，「對！因為憲法是講中華民國」，陳超明接著問這是不是兩國論？蔡英文說，不是，因為牽涉兩岸相對定位問題，必須兩岸坐下來談。

吳敦義呼籲蔡英文不要忘掉她擔任陸委會主委對於一中各表九二共識的正式說明，不要做總統兩年就否定了他「九二共識，一中各表」的良好基礎，請她回頭看看她答詢陳超明的總質詢，不要用霸氣的話說個政黨都不要提九二共識，九二共識一中各表是歷史事實，兩岸和平穩定發展的重要基石，「蔡總統要有正確認知，講實話，不要那麼快就健忘。」

吳敦義指出，習近平所提的「探索兩制的台灣方案」並非九二共識內涵，兩者並不相干，且一國兩制甚難獲得台灣多數民意支持，兩岸同屬中華民族，兩岸語言相通文化相同，但發展各自不同社會制度、生活方式，且各具中華文化特色，彼此相互尊重，期待兩岸能從事制度上的競爭，以最佳福國利民制度，增進兩岸人民福祉，「我們很期待，中華民國能在民主自由基礎上能夠繁榮富庶，且兩岸和平，是最重要的兩岸政策。」

(中時 )