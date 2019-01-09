壞膽固醇指數亞東醫院6成患者控制未達標

2019年01月09日 15:36 中時 林周義

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長、成大醫院心臟血管科醫師李貽恆。（林周義攝）

中華民國心臟學會秘書長、亞東醫院心臟血管內科主任吳彥雯。（林周義攝）

健保署上月宣布將降血脂藥物使用對象放寬，讓急性冠狀動脈症候群病史者、曾做過心導管介入治療或外科血管動脈搭橋手術者都可使用，最快下月實施。中華民國血脂及動脈硬化學會與中華民國心臟學會今（9日）公布《台灣高風險病人的血脂治療指引》，將急性冠心症候群、心血管疾病者的壞膽固醇指數（LDL）規範加嚴至70mg／dL以下。然而根據亞東醫院的患者資料，超過6成高危險族群未達標，仍暴露在復發、猝死的風險中。

根據《刺胳針》期刊研究指出，壞膽固醇(LDL)每升高39mg／dL，就增加22％重大心血管事件的發生率。另有國外大規模回顧性研究發現，曾發生過心血管疾病的患者，若壞膽固醇控制不佳，冠心病再發風險高達25％。因此《台灣高風險病人的血脂治療指引》將壞膽固醇指數的標準由100mg／dL下修至70mg／dL以下。

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長、成大醫院心臟血管科醫師李貽恆表示，壞膽固醇會堆積在血管壁上，進而引發心肌梗塞。若能將壞膽固醇數值降低，再發生心血管疾病的風險將會下降。

中華民國心臟學會秘書長、亞東醫院心臟血管內科主任吳彥雯表示，根據亞東醫院2016-2018年上半年的患者資料，曾發生急性冠心症患者中，約有3成（33.3％）經過降血脂治療，出院半年後，壞膽固醇指數未能控制達100mg／dL。若按照《台灣高風險病人的血脂治療指引》，則有超過6成（62.2％）的患者未達標，仍暴露在復發、猝死的風險之中。

55歲的郭先生過去從事夜班工作，曾在上班時感覺胸痛得像遭鐵鎚插入、肩頸如被針刺，開始冒冷汗，視線也慢慢模糊。經急診發現患有急性冠心症、高血脂及高血壓，且心血管被堵住。緊急安裝心臟支架後，才撿回一命。出院後的他，血脂跟血壓仍持續超標，甚至最嚴重時，壞膽固醇指數飆至230mg／dL。自費使用PCSK9抑制劑後，壞膽固醇指數已降至30mg／dL。

吳彥雯表示，根據美國心臟學會年會於台灣、韓國進行的研究，該抑制劑能顯著改善受試者的壞膽固醇指數達57.1％。因此建議民眾，若採傳統藥物後，壞膽固醇仍無法達標，建議合併使用PCSK9抑制劑針劑。另呼籲民眾應與醫師討論合適的治療方式，才能確實遠離復發、猝死風險。

(中時 )