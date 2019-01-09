壞膽固醇指數亞東醫院6成患者控制未達標

中華民國血脂及動脈硬化學會與中華民國心臟學會今（9日）公布《台灣高風險病人的血脂治療指引》，將急性冠心症候群、心血管疾病者的壞膽固醇指數（LDL）規範加嚴至70mg／dL以下。（林周義攝）

友善列印
中時
林周義
中華民國血脂及動脈硬化學會理事長、成大醫院心臟血管科醫師李貽恆。（林周義攝）
中華民國心臟學會秘書長、亞東醫院心臟血管內科主任吳彥雯。（林周義攝）

健保署上月宣布將降血脂藥物使用對象放寬，讓急性冠狀動脈症候群病史者、曾做過心導管介入治療或外科血管動脈搭橋手術者都可使用，最快下月實施。中華民國血脂及動脈硬化學會與中華民國心臟學會今（9日）公布《台灣高風險病人的血脂治療指引》，將急性冠心症候群、心血管疾病者的壞膽固醇指數（LDL）規範加嚴至70mg／dL以下。然而根據亞東醫院的患者資料，超過6成高危險族群未達標，仍暴露在復發、猝死的風險中。

根據《刺胳針》期刊研究指出，壞膽固醇(LDL)每升高39mg／dL，就增加22％重大心血管事件的發生率。另有國外大規模回顧性研究發現，曾發生過心血管疾病的患者，若壞膽固醇控制不佳，冠心病再發風險高達25％。因此《台灣高風險病人的血脂治療指引》將壞膽固醇指數的標準由100mg／dL下修至70mg／dL以下。

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長、成大醫院心臟血管科醫師李貽恆表示，壞膽固醇會堆積在血管壁上，進而引發心肌梗塞。若能將壞膽固醇數值降低，再發生心血管疾病的風險將會下降。

中華民國心臟學會秘書長、亞東醫院心臟血管內科主任吳彥雯表示，根據亞東醫院2016-2018年上半年的患者資料，曾發生急性冠心症患者中，約有3成（33.3％）經過降血脂治療，出院半年後，壞膽固醇指數未能控制達100mg／dL。若按照《台灣高風險病人的血脂治療指引》，則有超過6成（62.2％）的患者未達標，仍暴露在復發、猝死的風險之中。

55歲的郭先生過去從事夜班工作，曾在上班時感覺胸痛得像遭鐵鎚插入、肩頸如被針刺，開始冒冷汗，視線也慢慢模糊。經急診發現患有急性冠心症、高血脂及高血壓，且心血管被堵住。緊急安裝心臟支架後，才撿回一命。出院後的他，血脂跟血壓仍持續超標，甚至最嚴重時，壞膽固醇指數飆至230mg／dL。自費使用PCSK9抑制劑後，壞膽固醇指數已降至30mg／dL。

吳彥雯表示，根據美國心臟學會年會於台灣、韓國進行的研究，該抑制劑能顯著改善受試者的壞膽固醇指數達57.1％。因此建議民眾，若採傳統藥物後，壞膽固醇仍無法達標，建議合併使用PCSK9抑制劑針劑。另呼籲民眾應與醫師討論合適的治療方式，才能確實遠離復發、猝死風險。

(中時 )

蛋價創20年來新高！早餐店：年後… 5歲童蛀牙引蜂窩性組織炎 臉腫如…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。