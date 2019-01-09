曾多次與解放軍艦機相遇 這支日本部隊要解散了

隨著RF-4E幽靈II戰術偵察機逐漸退役，日本唯一偵察機部隊「偵查航空隊」即將於明年解散。圖為RF-4E幽靈II戰術偵察機。（圖取自日本航空自衛隊）

友善列印
中時電子報

根據美國國防部《星條旗報》7日報導，日本航空自衛隊表示，隨著RF-4E幽靈II戰術偵察機逐漸退役，擁有40年歷史、日本唯一偵察機部隊「偵查航空隊」即於2020年3月解散，而RF-4E也將由新購的F-35A及F-35B取代。

日本航空自衛隊於1961年在茨城縣成立「偵查航空隊」，今仍有13架RF-4E服役中。

報導指出，日本航空自衛隊於1961年在茨城縣成立「偵查航空隊」，為日本僅有的航空偵察力量；而1974年引進第一批RF-4E，至今仍有13架服役中。日《讀賣新聞》報導也回顧偵查航空隊的歷史，指出素有「音速的忍者」之稱、無武裝的RF-4E備有長距與短距照相機，以及紅外線與全景照相機，可在全天候進行偵察任務。

據報導介紹，偵察航空隊會根據任務不同，隨時向日本各個戰略方向進行機動部署，如在釣島紛爭中，日本RF-4E曾持續南下，多次與解放軍機艦正面相遇。

除了軍事任務之外，偵查航空隊也會調查如地震、海嘯等天災情況。如311大地震引發福島核電廠爐心熔毀事故後，以及去年9月北海道大地震時，負責拍攝災區現場任務。

雖然日本已明確引進美國「全球鷹」無人偵察機，雖然戰略層面情蒐與偵查能力優越，但用於平時戰術級別偵察巡邏，則有些大材小用了。故即使航自引進「全球鷹」，仍需要像RF-4E這類普通偵察機。不過隨者RF-4E老舊汰換，F-35系列隱形戰機可能接下部分航空偵察任務。

(中時電子報)

文章來源： Japan plans to decommission its only tactical reconnaissance squadron

陳寶餘上將帶頭 軍方響應捐血

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。