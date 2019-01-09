曾多次與解放軍艦機相遇 這支日本部隊要解散了

2019年01月09日 15:07 中時電子報 馮英志

根據美國國防部《星條旗報》7日報導，日本航空自衛隊表示，隨著RF-4E幽靈II戰術偵察機逐漸退役，擁有40年歷史、日本唯一偵察機部隊「偵查航空隊」即於2020年3月解散，而RF-4E也將由新購的F-35A及F-35B取代。

日本航空自衛隊於1961年在茨城縣成立「偵查航空隊」，今仍有13架RF-4E服役中。

報導指出，日本航空自衛隊於1961年在茨城縣成立「偵查航空隊」，為日本僅有的航空偵察力量；而1974年引進第一批RF-4E，至今仍有13架服役中。日《讀賣新聞》報導也回顧偵查航空隊的歷史，指出素有「音速的忍者」之稱、無武裝的RF-4E備有長距與短距照相機，以及紅外線與全景照相機，可在全天候進行偵察任務。

據報導介紹，偵察航空隊會根據任務不同，隨時向日本各個戰略方向進行機動部署，如在釣島紛爭中，日本RF-4E曾持續南下，多次與解放軍機艦正面相遇。

除了軍事任務之外，偵查航空隊也會調查如地震、海嘯等天災情況。如311大地震引發福島核電廠爐心熔毀事故後，以及去年9月北海道大地震時，負責拍攝災區現場任務。

雖然日本已明確引進美國「全球鷹」無人偵察機，雖然戰略層面情蒐與偵查能力優越，但用於平時戰術級別偵察巡邏，則有些大材小用了。故即使航自引進「全球鷹」，仍需要像RF-4E這類普通偵察機。不過隨者RF-4E老舊汰換，F-35系列隱形戰機可能接下部分航空偵察任務。

(中時電子報)