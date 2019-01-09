從來不生病？醫生表示因為每日吃這個…

2019年01月09日 15:13 中時電子報 陳舒秦

醫生研究表示，訪問健康的人不會生病的原因，竟然是服用益生菌，這不僅有益健康，更是抵抗感冒和流感的最強大藥物之一。

曾經撰寫「世界上最健康者的秘密」(Secrets of the World's Healthiest People)一書的包爾斯(Steven R. Bowers)醫生，花了近一年時間，訪問數十位從不生病的人，若你想在流感季每天吃一種食物來抵抗感冒病菌， 就應吃含有豐富益生菌的優格(yogurt)或服用益生菌(probiotic)補充劑。假如不喜歡吃優格 ，可將含有益生菌粉的維生素C，將之混入水和飲料飲用。德國酸菜、泡菜，也是不錯的選擇。

研究人員目前正在研究益生菌發酵食品，以治療各種疾病，並提高免疫力來預防感冒和流感等傳染病。2017年6月在「營養期刊」(journal of Nutrients)期刊上，發現給長者食用含有益生菌的優格或安慰劑共12星期，結果發現服優格者的免疫系統細胞增加，有助抵禦病毒。

醫生解釋這是因為活細菌似乎與我們腸道中的微生物發生相互作用。這些微生物製造維生素，如B6，B12及K，有助對抗大腸桿菌和沙門氏菌等壞細菌，同時有助保持腸道蠕動。此外，益生菌還可以增強腸道的屏障功能，防止病毒和細菌經過。

(中時電子報)